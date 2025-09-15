Norkienė apie prezidento verdiktą dėl Poderskio ir Jablonskio: dabar spręsti turi „Nemuno aušra“

„Girdime prezidento poziciją. Suprantu, kad kažkokią poziciją priims ir „Nemuno aušros“ vadovybė. O dėl koalicijos – sutarimas yra pasirašytas, kol kas jis veikia. O jeigu koalicijos partneriai priims kažkokius sprendimus, tikiuosi, kad informuos“, – Eltai sakė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovė.
„Prezidentas pasakė savo verdiktą ir „Nemuno aušra“ dabar turi spręsti, ar jie deleguos kitus, ar gal, kaip čia minėjo, dabar partinius (kandidatus – ELTA) siūlys. Čia jau jų sprendimai yra“, – pridūrė ji.
Tiesa, parlamentarė tikino turinti vilties, jog Ministrų kabinetą formuojančiai Ingai Ruginienei, prezidentui ir „aušriečiams“ galiausiai pavyks susitarti.
„Tame (Vyriausybės – ELTA) formavime dalyvauja premjerė, partija, kuri turėtų deleguoti, ir prezidentas. Tai aš manau, kad (jie – ELTA) susitars ir ras tą bendrą gerąjį vardiklį. Tikiuosi, viliuosi, nes valstybei reikia stabilumo, valstybei reikia darbų“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį šalies vadovas G. Nausėda atmetė „aušriečių“ teiktas Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras į I. Ruginienės vedamą Ministrų kabinetą. Kaip pranešė Prezidentūra, paskirtosios premjerės prašoma pateikti naujus pretendentus į energetikos ir aplinkos ministrus.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį. Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos. G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.
