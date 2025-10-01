Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros atstovai rinksis į trečiąją asamblėją, aptars įspėjamojo streiko planus

2025-10-01 06:24 / šaltinis: BNS
2025-10-01 06:24

Kultūros bendruomenės atstovai trečiadienį rinksis į trečiąją asamblėją, kurioje aptars spalio 5-ąją planuojamo įspėjamojo streiko veiksmų planą.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)

Kultūros bendruomenės atstovai trečiadienį rinksis į trečiąją asamblėją, kurioje aptars spalio 5-ąją planuojamo įspėjamojo streiko veiksmų planą.

REKLAMA
0

„Nenusileisime ir laikysimės peticijoje įvardinto principinio reikalavimo – Kultūros ministerija negali būti „Nemuno aušros“ rankose, kultūra yra demokratinių vertybių pagrindas ir patikėti Kultūros ministerijos valdymą politinei jėgai, kuri atvirai neigia, iškraipo ar menkina šias vertybes, yra pavojinga ne tik kultūros sektoriui, bet ir mūsų visuomenės vientisumui“, – teigiama protestuojančios kultūros bendruomenės kvietime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitikime kultūrininkai taip pat aptars antradienį vykusį susitikimą su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak jo patarėjos Jolantos Karpavičienės, šalies vadovas kultūros bendruomenę patikino protesto akcijas vertinantis kaip pilietinės visuomenės brandos ir budrumo simbolį ir ragino būti aktyvius.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė žurnalistams sakė, kad šiuos prezidento žodžius bendruomenė priima kaip padrąsinimą toliau priešintis „Nemuno aušrai“ kultūros srityje.

REKLAMA

BNS rašė, jog dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Į kultūros ministrus paskirtą „aušrietį“ Ignotą Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu šioms pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo.

Įspėjamojo streiko dieną – spalio 5-ąją – bendruomenės nariai ir neabejinga visuomenė kviečiama susiburti miestų ir miestelių aikštėse, kultūros centruose, muziejuose ir klausytis arba sugroti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinį – „Jūrą“. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų