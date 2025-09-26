Dar vienas įspėjimas iš kultūros bendruomenės: planuoja streiką

„Spalio 5 d. įvyks įspėjamasis streikas. Kaip ir kokia forma jis vyks – atskleisti nenorime, bet formų gali būti labai įvairių“, – žurnalistams po kultūros bendruomenės asamblėjos teigė režisierė Marija Kavtaradzė.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaugantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!