TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dar vienas įspėjimas iš kultūros bendruomenės: planuoja streiką

2025-09-26 15:52 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 15:52

Šalies vadovams neišgirdus kultūros bendruomenės balso ir ministru paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių, šios srities atstovai spalio 5 dieną ketiną organozuoti įspėjamąjį streiką. 

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)

„Spalio 5 d. įvyks įspėjamasis streikas. Kaip ir kokia forma jis vyks – atskleisti nenorime, bet formų gali būti labai įvairių“, – žurnalistams po kultūros bendruomenės asamblėjos teigė režisierė Marija Kavtaradzė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.

Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“. 

Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaugantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų. 

Vladas
Vladas
2025-09-26 16:06
Jūsų organizacija šūdo verta. Kur buvot kai vergė Marcinkevičių ir kitus mūsų kūrėjus!
Atsakyti
fe
fe
2025-09-26 16:08
gauja koncervatnikų, kitaip nepavadinsi.
Atsakyti
antivyriausybibininkai
antivyriausybibininkai
2025-09-26 16:13
būtu mano valia, visus šitus maidanininkus, atvažiuotu ir surinktu į varanokus visus iki vieno, ir dar bananais pavaišintu, kad Tėvynę labiau mylėtu.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (25)
