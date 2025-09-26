„Ji pati stumia save į kampą“ – perspėja dėl pavojingo Šakalienės elgesio

Seimo nariai dažniausiai nueina į tuos komitetus, kurie atitinka jų darbo sritis, nors būna ir išimčių. Visgi parlamentarai komitetus gali keisti be ypatingų apribojimų.
„Seimo nario mandatas yra laisvas pagal kvotas, kurios frakcijos yra numatytos komitetuose. Seimo nariai gali vaikščioti, keistis tarp komitetų. Galų gale tam susidarė nauja valdančioji dauguma, buvo perskirstytos kvotos komitetuose, tai natūralu, kad tokiose situacijose dalis Seimo narių keičia komitetus, kuriuose yra“, – komentuoja Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) politologas Ignas Kalpokas.
Nieko neleistino, bet keista
Tiesa, be D. Šakalienės NSGK paliko ir jos pirmininkas Giedrimas Jeglinskas, bet jis pasuko saugumo sričiai artimą Užsienio reikalų komitetą. Todėl D. Šakalienės sprendimas parlamentiniam darbui pasukti į kultūros sritį ir I. Kalpokui pasirodė gana keistas.
„Iš tiesų, pats sprendimas yra gana savotiškas, nes jeigu turbūt nėra didelio skirtumo, kur daugelis Seimo narių yra, jeigu, jeigu komitetas sutampa su jų interesų sritimi, jeigu jie turi kompetencijos, tai ministrams yra lūkestis, kad jie bus komitete, kuris yra arba tiesiogiai susijęs su jų kuruojama sritimi, arba tiesiogiai persidengia“, – kalbėjo I. Kalpokas.
„Judėjimas tarp NSGK ir Užsienio reikalų komitetų, dar nebūtų antakio kilstelėjimą keliantis dalykas, bet dabar, kai yra visiškai kita sritis, atrodo keisčiau“, – pridūrė jis.
Pasak I. Kalpoko, tai, kad D. Šakalienė paliko NSGK, nėra skandalas, visgi norėtųsi, kad Krašo apsaugos ministerijos vadovė savo laiką ir dėmesį sukoncentruotų būtent į nacionalinio saugumo ir gynybos sritį.
Kita vertus, gali būti, kad kvotos perskirstytos dėl visai paprastos priežasties – žmonių skaičiaus. NSGK šiuo metu yra 13 Seimo narių, o Kultūros komitete beveik dvigubai mažiau – 7. Tuo metu Užsienio reikalų komitete dirba 10 parlamentarų.
Valentinavičius: „Šakalienė tęsia savo strategiją“
Kauno technologijos universiteto (KTU) politologas Vytautas Valentinavičius sako, kad D. Šakalienė tęsia savo strategiją nepalankiu jai metu perbėgti į kitą instituciją ar jos organą.
„Dovilė Šakalienė tęsia savo strategiją. Kai ją atleido iš Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir ji pradėjo politinę karjerą, tam kad išvengtų akistatos su žmogaus teisių aktyvistais, pasuko į NSGK komitetą.
Dabar ji tiesiog nenori vėl akistatos su buvusiais ministrais, savo srities ekspertais, tad pasuko lengviausiu keliu – į kultūros komitetą“, – feisbuke dalijasi V. Valentinavičius.
Eksperto manymu, tokią taktiką D. Šakalienė naudoja, kad pabėgtų nuo kritikos.
„Manau šis žingsnis taip pat yra pasityčiojimas. Kai nėra gebėjimų atsakyti į kritiką – slepiamasi. Prisiminkime, kad ministrė vengė pasirodyti NSGK komitete, atšaukė susitikimus su opozicija. Tik man kyla klausimas, ar ministrė galvoja, kad niekas nesupranta jos žaidimų?“, – retoriškai klausia V. Valentinavičius.
Apsikeitė komitetais
Parlamentarams ketvirtadienį pritarus pokyčiams Seimo komitetuose, NSGK nare buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė darbą tęs Kultūros komitete.
Tarp ministrės ir daugelio komiteto narių pastaruoju metu tvyrojo įtampa dėl lėktuvų pirkimų, karinės žvalgybos vado nušalinimo nuo pareigų. Ji buvo kritikuojama ir dėl to, jog yra komiteto, kuris prižiūri jos vadovaujamą ministerija, nare.
Vienas iš D. Šakalienę kritikavusių komiteto narių buvo jo pirmininkas G. Jeglinskas, jis darbą toliau tęs Užsienio reikalų komitete.
NSGK nuo šiol turės 13 narių, tai yra dviem daugiau negu buvo iki pasikeitimų.
Jį papildys trys socialdemokratai, neseniai darbą baigęs kultūros ministras Šarūnas Birutis, Robertas Kaunas bei naujasis komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius. NSGK nuo šiol taip pat dirbs buvęs Seimo vadovas demokratas Saulius Skvernelis.
Seime – kirčiai dingusiai Šakalienei: „Tuoj reikės skelbti medžioklę“
Seimo opozicija lieja tulžį ant krašto apsaugos ministrės, mat neprisišaukia D. Šakalienės pasiaiškinti dėl savo veiklos ir būsimos Vyriausybės programos. Situaciją vadindami nenormalia, opozicinių frakcijų lyderiai jau raštu prašo paskirtosios premjerės ir Seimo pirmininko ministrę atvesdinti.
Seimo opozicinių frakcijų vadovams baigėsi paskutiniai kantrybės likučiai. Beveik mėnesį kviečia susitikti pasikalbėti apie vyriausybės programą ir kitas gynybos aktualijas, tačiau taip ir nesulaukia naujojoje vyriausybėje ketinančios toliau dirbti krašto apsaugos ministrės, tad reikalauja įsikišti Seimo pirmininką ir paskirtąją premjerę.
„Gal galime per (Juozą – red. past.) Oleką laiškus parašyti, paprašysiu leidimo, gal galės perduoti jai, per premjerę, kad atsakytų, kur esame? Naujas lygis toks?" – stebėjosi konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Aštrios kritikos sulaukianti ministrė D. Šakalienė nesirodo ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.
„Ji pati stumia save į kampą nevykdydama pareigos bendrauti su parlamentu“, – sakė liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Ignoruoja, pateikia biuletenį, nors toliau dirba iš namų, bijoma eiti į akistatą, sudėtingų klausimų“, – komentavo demokratas Giedrimas Jeglinskas.
Reikalauja atlikti savo pareigas
Atsisakydama susitikti su Seimo nariais, D. Šakalienė teisinosi esanti labai užsiėmusi, komandiruotėse ar dėl ligos – sirgo kovidu. Tačiau liga ministrei nesutrukdė prieš dvi savaites susitikti su NATO pajėgų Europoje vadu, o praėjusios savaitės pirmadienį ir dar kartą atvykti į Prezidentūrą.
Tad sulaukę eilinio atsisakymo ateiti prieš Vyriausybės programos tvirtinimą į liberalų frakciją, opozicinių frakcijų lyderiai surašė laiškus Seimo vadovui ir paskirtajai premjerei, kad jie įpareigotų D. Šakalienę nepažeidinėti Seimo statuto ir susitikti su parlamentarais.
„Seimo pirmininkas – jos partietis, kolega, parlamento vadovas, galėtų priminti, kad parlamentinė kontrolė, atsakymas į klausimus yra ministrų pareiga“, – siūlė V. Čmilytė-Nielsen.
Na, o Seimo pirmininkas J. Olekas savo partietę ministrę gina ir siūlo opozicijai ją klausinėti Vyriausybės valandos metu Seimo posėdžiuose. Vyriausybės valanda vyksta kas savaitę, tačiau nebūtinai visi ministrai į jas atvyksta.
„Ministrė buvo Vyriausybės valandose, buvo galima klausimus užduoti“, – atkerta Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
L. Kasčiūnas paprieštaravo šiems Seimo pirmininko žodžiams, net vadindamas tai „rimta problema“. O Liberalų frakcija ministrę dar kartą pakvietė susitikti ketvirtadienį.
Šakalienė: įvyko techninis nesusipratimas
Tik opozicijai pasiskundus paskirtajai premjerei ir Seimo pirmininkui, priėjo prie susirinkusių žurnalistų paaiškinti savo elgesio.
„Apgailestauju, kad sunkiai sirgau kovidu ir keletą savaičių negalėjau apsilankyti frakcijose. Dėl liberalų frakcijos įvyko techninis nesusipratimas, viena žinutė man būtų viską išsprendusi. Vos pamačiusi skundą žiniasklaidoje, iškart susisiekiau su liberalų frakcijos vadove“, – aiškino D. Šakalienė.
Kritikos D. Šakalienė sulaukia ne tik iš opozicijos, bet ir iš valdančiųjų – anksčiau demokratų, o dabar – iš valstiečių.
„Reikėtų ją pakeisti, nekeičiu nuomonės net kaip koalicijos partneris. Tuoj reikės skelbti medžioklę krašto apsaugos ministrei, kad pagausim, užduosim klausimus, pajuokos objektas, taip neturėtų būti“, – situaciją komentavo „valstietis“ Dainius Gaižauskas.
Ar D. Šakalienė tęsės savo pažadą, opozicijos atstovai ir toliau abejoja, tad renka parašus ministrę išsikviesti bent į Seimo tribūną.
