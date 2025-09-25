Parlamentarams apsikeitus komitetais, Dovilė Šakalienė darbą tęs kultūros srityje

Tarp ministrės ir daugelio komiteto narių pastaruoju metu tvyrojo įtampa dėl lėktuvų pirkimų, karinės žvalgybos vado nušalinimo nuo pareigų. Ji buvo kritikuojama ir dėl to, jog yra komiteto, kuris prižiūri jos vadovaujamą ministerija, nare.
Vienas iš D. Šakalienę kritikavusių komiteto narių buvo jo pirmininkas Giedrimas Jeglinskas, jis darbą toliau tęs Užsienio reikalų komitete.
NSGK nuo šiol turės 13 narių, tai yra dviem daugiau negu buvo iki pasikeitimų.
Jį papildys trys socialdemokratai, neseniai darbą baigęs kultūros ministras Šarūnas Birutis, Robertas Kaunas bei naujasis komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius. NSGK nuo šiol taip pat dirbs buvęs Seimo vadovas demokratas Saulius Skvernelis.
Rotacija taip pat įvyko ir tarp Audito bei Ekonomikos komitetų. Pastarajame dirbęs demokratas Zigmantas Balčytis darbą tęs Audito komitete.
Tuo metu ekonomikos srityje dirbs iš pareigų pasitraukęs premjeras Gintautas Paluckas bei buvę ministrai Eugenijus Sabutis ir Lukas Savickas.
Naująja socialinės apsaugos ir darbo ministre tapusi Jūratė Zailskienė toliau dirbs Žmogaus teisių komitete, jį papildė ir demokratė Rūta Miliūtė.
