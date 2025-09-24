Kas dabar bus? Šakalienė ir Sinkevičius susikirto dėl braziliškų lėktuvų

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Ispanijos gynybos ministrė lankėsi greta Šiaulių esančiuose Zokniuose, kur NATO oro policijos misiją vykdo ispanų kariai su naikintuvais.
Mūsų krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako paprašiusi savo kolegės iš Ispanijos, kad ji į Lietuvą atsiųstų ir daugiau naikintuvų.
„Sutarta dėl mažiausiai dviejų rotacijų iki kovo, bet kalbėsime ir dėl galimybių tai pratęsti. Nes Ispanijos reagavimas į mūsų patiriamus iššūkius yra labai atsakingas ir jautrus“, – teigė D. Šakalienė.
Išsiskyrė valdančiųjų nuomonės
D. Šakalienė lėktuvų nori ir kitokių – braziliškų „Embraer“. Nors ji argumentuoja, kad jau reikia keisti dabartinius „Spartanus“, o sprendimą priėmė net ir Valstybės gynimo taryba (VGT), bet opozicija sako, kad tai dabar ne prioritetas, tuo labiau, kad ir kaina didelė – apie 700 milijonų eurų. Tačiau dabar opozicija įgijo netikėtą sąjungininką – patį socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių.
„Referuodamas į STT pradėtą tyrimą, kad įsigijimas gali būti svarstomas tik po tyrimo išvadų. Negali būti a priori priimami sprendimai, o tyrimas lygiagrečiai. Visi sprendimai turi būti po tyrimo išvadų“, – komentavo M. Sinkevičius.
Socdemų deleguota Dovilė Šakalienė į partijos lyderio žodį moja ranka. Sako, kad procesą stabdys, jeigu gaus nurodymą iš teisėsaugos:
„Jeigu tik gausime indikacijas iš STT, kad jie mato poreikį šį procesą stabdyti – be abejo, nedelsiant į tai sureaguosime ir informuosime VGT.“
M. Sinkevičius abejoja, ir ar lėktuvai yra dabartinis prioritetas. Jis sako, kad tą turi atsakyti ne Krašto apsaugos ministerija su kariuomene, o Vyriausybė. Prašo paskirtosios premjerės sudaryti specialią darbo grupę.
„Ar tai yra pirmojo būtinumo įsigijimas? Aš manau, kad Vokietijos brigada, nacionalinė divizija ir oro gynyba yra tie prioritetai“, – teigė socialdemokratų pirmininkas.
Sveikina Sinkevičiaus poziciją
Tokią M. Sinkevičiaus poziciją iš karto pasveikino Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nariai, kurie sako, kad transporto lėktuvai palauks – turime svarbesnių prioritetų.
„Tai pirmiausia rodo, kad Mindaugas Sinkevičius supranta, kad tokį pirkinį reikia tik po to, kai bus sukurta pilno operacinio pajėgumo divizija. Ir kad šitas pirkinys, dabar niekaip neįrodoma jo svarba, neįrodoma jo vertė, nepaaiškinama visuomenei“, – komentavo NSGK narys Laurynas Kasčiūnas.
Būtent L. Kasčiūnas su NSGK pirmininku Giedrimu Jeglinsku ir kreipėsi į STT išsiaiškinti, ar braziliški lėktuvai pasirinkti skaidriai.
„Jeigu STT atsižvelgs į visą informaciją, išklausinės visų žmonių reikiamų, kada buvo įvykę susitikimai, kad ministrė buvo susitikusi su „Embraer“ vadovais Singapūre, visa ta tvarka buvo suardyta, tai labai aiškiai pamatysime, kad čia buvo tiesiog užsakomasis procesas, kad prieitų iki „Embraer“ būtent“, – teigė G. Jeglinskas.
D. Šakalienė atkerta, kad dabar Lietuvai sustabdžius dalyvavimą derybose – ateityje už lėktuvus tektų mokėti jau ne 700 milijonų, o gerokai daugiau.
„Ir jau tikrai daug skaičių prisiklausėme, iš esmės tai yra apie pusė milijardo, ir dar papildomas 15 metų išlaikymas, kuris bendroje sumoje ir sudaro apie 700 mln. ir tai yra ženkliai pigiau, negu bet kurie kiti mums pasiūlyti variantai, apie kuriuos kolegos labai mėgsta pakalbėti, tai būtų gerokai virš milijardo tos sumos“, – atsakė D. Šakalienė.
Be to, D. Šakalienė sako, kad jeigu lėktuvai bus perkami ne dabar, o vėliau, tai reikš, kad juos gausime tik po 2030-ųjų. O „Spartan“ tuo metu jau nebegalės skraidyti. Tiesa, anot opozicijos, jeigu „Spartanai“ būtų modernizuojami, jie galėtų skraidyti iki 2036-ųjų.
