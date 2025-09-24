Šakalienė apie ispanų gynybos ministrės lėktuvo patirtus GPS trikdžius: Rusija nesilaiko taisyklių

„Tai dar viena iliustracija, kad Rusija yra tas kaimynas, kuris jokių taisyklių nesilaiko, nekreipia dėmesio, kokią žalą gali padaryti. Ir nors karinių orlaivių sistemos yra atsparesnės ir GPS signalo užblokuoti nepavyko, bet civiliniai orlaiviai nuolat dėl to jau patiria sunkumų“, – trečiadienį Šiaulių aviacijos bazėje teigė D. Šakalienė.
Ispanų naujienų agentūra „Europa Press“ trečiadienį skelbė, jog į Lietuvą vykusios gynybos ministrės Margaritos Robles lėktuvas, skrisdamas virš Kaliningrado, patyrė GPS trikdžius.
Pati M. Robles spaudos konferencijoje akcentavo, jog tokie incidentai Europos žemyne negali kartotis.
„Visi kartu turime stengtis dėl taikos žemyne, negali pasikartoti tokie incidentai kaip nutiko šįryt, kai yra blokuojami signalai. Visi puikiai žinome, kas tai daro. Žmonės Europoje nusipelno laisvai judėti, gyventi laisvai“, – akcentavo ji.
Rugsėjo pradžioje panašų incidentą patyrė Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen, kai ją į Bulgariją skraidinusio lėktuvo GPS signalas buvo užblokuotas. Įtariama, kad šį incidentą sukėlė Rusija, tačiau neaišku, ar orlaivis tapo tyčinių veiksmų taikinys – GPS signalų trikdymas regione tapo įprastu reiškiniu Maskvai pradėjus karą prieš Ukrainą.
Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius kiek anksčiau yra teigęs, kad GPS tinklo trikdžiai yra Rusijos gynybinių priemonių, naudojamų prieš ukrainiečių dronus ir raketas, pašalinis poveikis.
Rusija oficialiai yra pripažinusi, jog GPS signalai Kaliningrado srityje blokuojami siekiant apsaugoti savo objektus. Tiesa, Maskva nedetalizavo, ką ir nuo ko saugo, tačiau manoma, kad rusai baiminasi ukrainiečių dronų atakų.
