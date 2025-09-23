Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė vėl atšaukė susitikimą su opozicija: Čmilytė-Nielsen situaciją vadina nenormalia

2025-09-23 17:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 17:10

Šį ketvirtadienį su Liberalų sąjūdžio frakcija turėjusi susitikti paskirtoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė savo apsilankymą atšaukė, sako partijos lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Pasak jos, tai ne pirmas kartas, kada D. Šakalienė neateina į opozicinių frakcijų bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) organizuojamus susitikimus.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Šį ketvirtadienį su Liberalų sąjūdžio frakcija turėjusi susitikti paskirtoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė savo apsilankymą atšaukė, sako partijos lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Pasak jos, tai ne pirmas kartas, kada D. Šakalienė neateina į opozicinių frakcijų bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) organizuojamus susitikimus.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jau nebežinau kelintą kartą, bet tikrai sunkiai sekasi su D. Šakaliene sutarti. Dėl įvairių priežasčių atšaukinėjama. Buvo ir pateisinamų priežasčių, kaip dėl sveikatos, buvo komandiruočių. Dabar beveik išvakarėse atšaukiama tiesiog dėl darbo krūvio“, – Eltai teigė V. Čmilytė-Nielsen.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiaip situacija tikrai yra nenormali, nes opozicinės frakcijos ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) negali prisikviesti ministrės, kad ji atsakytų į klausimus apie aktualijas“, – pridūrė parlamentarė.

REKLAMA

Pasak jos, turėjusiame įvykti susitikime su ministre planuota kalbėti apie Vyriausybės programą, dėl kurios balsavimas numatytas ketvirtadienį Seime. Liberalės teigimu, neateidama į susitikimus su opozicinėmis frakcijomis D. Šakalienė nevykdo statutinių pareigų.

„Statutas numato galimybę užduoti ministrams klausimus dėl Vyriausybės programos ir tokios galimybės mes neturime tiesiog dėl to, kad pas ministrę yra didelis darbo krūvis. Taip neturėtų būti“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.

REKLAMA
REKLAMA

Anot politikės, nebėra kitų alternatyvų prisikviesti paskirtąją ministrę į susitikimą, todėl svarstoma apie galimybę išsikviesti D. Šakalienę į Seimo tribūną.

„Buvome ir anksčiau pasitarę, bet dabar akivaizdu, kad nebėra alternatyvų – kviesime į Seimo tribūną. Tiesiog 10 parašų surinkus, ar tai vienos frakcijos ar kelių  frakcijų, reikės kviesti ministrę į tribūną, formuluojant klausimus, kad ji į juos atsakytų“, – tvirtino V. Čmilytė-Nielsen.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mes nekalbame apie dvi tris savaites, bet jau mėnesių mėnesiai kaip mes ministrės nematome“, –pridūrė ji.

Tai ne pirmas kartas, kada opozicinių frakcijų atstovai ir Seimo NSGK skundžiasi, jog D. Šakalienė neateina į organizuojamus susitikimus. 

Tiesa, praeitą savaitę D. Šakalienė negalėjo dalyvauti susitikimuose dėl ligos – paskirtoji ministrė sirgo COVID-19.

REKLAMA

Parlamento opozicijos atstovai jau ir anksčiau neatmetė galimybės kviesti paskirtąją ministrę pasiaiškinti į plenarinių posėdžių salės tribūną.

Kritikos D. Šakalienei negaili ir valdančiosios daugumos atstovai – „valstietis“ Dainius Gaižauskas tikina, kad socialdemokratė nėra tinkama vadovauti Krašto apsaugos ministerijai (KAM).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų