Seime – Kasčiūno ir Ruginienės pokalbis apie „Žalgirį“: tik tada ėmėsi braziliškų lėktuvų

Krašto apsaugos ministrė jau kurį laiką nesirodo viešumoje – nuo rugsėjo pradžios serga koronavirusu. Bet pastaruoju metu su tauta ji bendrauja „Facebooke“. Tad ji nusprendė išsklaidyti keletą sklandančių mitų. Vienas jų – kad už braziliškų lėktuvų kainą Lietuva galėtų įsigyti 3 oro gynybos sistemas.
„Orlaiviams skirtų lėšų negalime skirti oro gynybai, nes jas siekiame gauti iš ES Sanglaudos fondo, ir iš jų neleidžiama įsigyti ginklų“, – rašė laikinoji krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė.
Derybos dėl 3 braziliškų transporto lėktuvų pirkimo dar vyksta. Kaina nėra aiški, bet preliminariai, Lietuvai jie galėtų kainuoti 700–800 milijonų eurų. Priešingai, nei rašo ministrė, orlaiviams lėšos dar nėra skirtos. Bet idėja jas paimti iš europinio Sanglaudos fondo nustebino tiek opoziciją, tiek ir valdančiuosius.
„Sanglauda tai nėra, kad kažkas Europoje nuraškys nuo medžio dar papildomus pinigus 3 transportiniams lėktuvams. Sanglauda, tai yra dabartinėje finansinėje perspektyvoje numatyti pinigai Lietuvai, kurie jau yra suprogramuoti ir įtvirtinti per programas. Tai kalbėti apie Sanglaudą, tai reiškia iš kažko paimti – iš regionų, iš ekonomikos augimo, vystymo ar kitų dalykų“, – komentavo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas L. Kasčiūnas.
„Nėra tai tvarkoje, manau, kad Savivaldybių asociacija čia tikrai pakels nemažą vėją. Manau, visos ministerijos, kurios iš Sanglaudos fondų prisideda prie savivaldybių ar kitų projektų finansavimo, tai kels klausimą, kodėl iš jų yra nuimami pinigai“, – teigė „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.
Kasčiūno flirtas su Ruginiene
Kol D. Šakalienė serga, į konservatorių frakciją eina paskirtoji premjerė. Susitikime L. Kasčiūnas užkalbina I. Ruginienę apie futbolą ir tarp jų įsivyrauja dialogas:
„Premjere, mano žvalgyba praneša, kad jūs žaliai balta.“
„Taip.“
„Vilniaus „Žalgirio“.
„Būtinai.“
„Vaikai, man atrodo, lanko, ar ne?“
„Taip, sūnus.“
„Pagarba.“
„Tai gal į „Žalgirį“ kada einame?“
„Tai kad aš visą laiką ten.“
„Bet į pagrindinį „Žalgirį“?“
„Taip.“
Nors iš pradžių flirtavo su Ruginiene, bet visas flirtas baigėsi prakalbus apie lėktuvų pirkimą.
„Ir rasti 700 milijonų lėktuvams. Tai gal galite pasakyti iš kokių sričių planuojate paimti?“ – I. Ruginienės klausė L. Kasčiūnas.
„Jūs, savo ruožtu, būdamas ministru, irgi turėjote įvairių fix idėjų – ir tankus pirkti, ir nemanėte, kad tai yra blogas sprendimas. Formuojant biudžetą, mes viską įsivertinome. Šiai dienai yra būtent biudžeto formavimo stadija, tai tuoj pat biudžetas ateis į Seimą, galėsite detaliau susipažinti su visomis eilutėmis“, – tikino paskirtoji premjerė.
Pats lėktuvų pirkimas dar neįvykęs – vyksta derybos su gamintoju, o kartu ir ieškomi reikalingi pinigai.
