Mindaugas Sinkevičius apie Remigijaus Žemaitaičio partijos ministrus: „Davėm tylos įžadus“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Jeigu premjerė Inga Ruginienė dar trečiadienį kalbėjo apie savo senkančią kantrybę, ketvirtadienį jos „kantrybės taurė jau yra perpildyta“. Kadangi paskirtosios premjerės kantrybės taurė perpildyta, R. Žemaitaitis, panašu, nusprendė nepilti daugiau žibalo į ugnį. I. Ruginienė trečiadienio pavakarę jau sulaukė aušriečio pasiryžimo nesitraukti iš koalicijos ir netgi vėl atnešti naujų kandidatų į ministrus pavardes.
O gal suveikė tai, jog I. Ruginienė susitiko su Sauliumi Skverneliu.
Visgi, naujos R. Žemaitaičio siūlomos pavardės į ministrus, nelabai ir naujos. Pats „Nemuno aušros“ lyderis pripažino, kad į energetikos ministrus siūlys tą patį Mindaugą Jablonskį, kurį prezidentas atmetė.
„Keista, galvojau nebus, bet iš skyrių palaikymas jam labai didelis“, – komentavo R. Žemaitaitis.
Susitiko su G. Nausėda
O ketvirtadienį po pietų koalicijos partneriai susitiko su prezidentu. Akivaizdu, kad dėl to, jog niekaip nepavyksta patvirtinti R. Žemaitaičio ministrų.
„Visos kitos partijos pateikė savo kandidatus pirmosiomis dienoms, kai buvo galima pateikti. Pirmieji kandidatai iš „Nemuno aušros“ buvo pateikti vos ne paskutinę dieną“, – į nesėkmingas ministrų pareigas reagavo prezidentas G. Nausėda.
„Jeigu kažkam širdis skauda, kad „Nemuno aušrai“ priklauso Energetikos ministerija, sukeiskime su kita ministerija ir, man atrodo, po penkių minučių baltas dūmas išeitų“, – teigė R. Žemaitaitis.
Nors socdemai nori balto dūmo iš Daukanto rūmų, keistis ministerijomis su R. Žemaitaičiui noru nedega. Dar viena įdomi dalis – trečiadienį prezidento patarėjas Frederikas Jansonas R. Žemaitaičio ultimatumus socdemams pavadino terorizmu. Ir pridėjo, kad prezidentas su teroristais nesidera. Tačiau į Prezidentūros susitikimą ketvirtadienį R. Žemaitaitį pakvietė.
„Matote, yra didžiausia problema, kad pagal Vadovybės apsaugos tarnybos aprašą asmenys, kurie įtariami terorizmu, negali būti įleidžiami į viešuosius valstybinius objektus. Nežinau, kaip Prezidentūra turės patikrinti mus“, – į teiginį atšovė R. Žemaitaitis.
Sinkevičius: „Davėm tylos įžadus“
Visgi, prezidento komanda neišvarė R. Žemaitaičio iš prezidentūros. Priešingai, prezidentas pasitiko su vaišėmis ant stalo. Tik vienintelio Žemaitaičio veide šypsenos nematyti – jis prezidentui ruošėsi pristatyti savo kandidatus į Aplinkos ir Energetikos ministerijas.
Prezidentas jau anksčiau sakė, kad nori patikrinti temperatūrą koalicijoje. Po valandos koalicijos partneriai pasirodė. Visgi, baltas dūmas neišėjo. Koalicijos partneriai po susitikimo su prezidentu – paslaptingi:
„Mes sutarėm, kad kol kas viešai nekomentuojame apie kandidatus. Pakomentuosime kitą savaitę. Partiniai, nepartiniai. Tegul būna paslaptis“, – teigė R. Žemaitaitis.
„Davėm, davėm tylos įžadus“, – pridėjo laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Po susitikimo R. Žemaitaitis pareiškė, kad socdemams įgyvendinti savo plano nepavyks – kitą antradienį Seime neprisieks pilna Vyriausybė.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.