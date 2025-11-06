Žemaičių tarmė skamba kaip prancūzų ar japonų kalba? Narmontaitė pateikė pavyzdžių

Laidos vedėjas Mantas Wizard prisipažino, kad pirmą kartą Nijolę per televiziją pamatė būtent kalbančią žemaitiškai. O ta proga aktorė nė nemirktelėjusi perėjo į tarmę:
„Ojėj, iš karto, va, sakyčiau – džiūn borna!“ – nusijuokė, parodydama į stiklinę.
Skamba kaip prancūzų ar net japonų kalba
Šalia sėdėjusi pianistė Ieva Dūdaitė juokais sureagavo:
„Galvojau, čia bondžorno, itališkai!“
„Visada sako – kokia ta jūsų mužikiška kalba! Bet kartais pasako, kad ji panaši į prancūzų – kai sakome asekundiuli pundui – ar sekančioje lipančių yra?“ – tikino N. Narmontaitė.
Ir tai dar ne viskas – pasirodo, žemaitiškai kalbant galima išgirsti net japoniškų atspalvių.
„Kai sakome akatuka ataka – tai kai gimsta kačiukai akli, o paskui jie atanka. Tai ar kačiukai atako? Akatuka ataka?“ – pasakojo N. Narmontaitė.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.
