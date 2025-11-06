 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žemaičių tarmė skamba kaip prancūzų ar japonų kalba? Narmontaitė pateikė pavyzdžių

2025-11-06 17:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 17:15

TV3 laidoje „Gero vakaro šou“ netrūko juoko, kai aktorė Nijolė Narmontaitė ėmė kalbėti žemaitiškai ir pademonstravo, kad šis tarmės skambesys gali būti panašus tiek į italų, tiek į japonų kalbą.

TV3 laidoje „Gero vakaro šou" netrūko juoko, kai aktorė Nijolė Narmontaitė ėmė kalbėti žemaitiškai ir pademonstravo, kad šis tarmės skambesys gali būti panašus tiek į italų, tiek į japonų kalbą.

0

Laidos vedėjas Mantas Wizard prisipažino, kad pirmą kartą Nijolę per televiziją pamatė būtent kalbančią žemaitiškai. O ta proga aktorė nė nemirktelėjusi perėjo į tarmę:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ojėj, iš karto, va, sakyčiau – džiūn borna!“ – nusijuokė, parodydama į stiklinę.

Skamba kaip prancūzų ar net japonų kalba

Šalia sėdėjusi pianistė Ieva Dūdaitė juokais sureagavo:

„Galvojau, čia bondžorno, itališkai!“

„Visada sako – kokia ta jūsų mužikiška kalba! Bet kartais pasako, kad ji panaši į prancūzų – kai sakome asekundiuli pundui – ar sekančioje lipančių yra?“ – tikino N. Narmontaitė.

Ir tai dar ne viskas – pasirodo, žemaitiškai kalbant galima išgirsti net japoniškų atspalvių.

„Kai sakome akatuka ataka – tai kai gimsta kačiukai akli, o paskui jie atanka. Tai ar kačiukai atako? Akatuka ataka?“ – pasakojo N. Narmontaitė.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

