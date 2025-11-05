Renata Šakalytė-Jakovleva apie norą vienai dienai tapti „Renatu Šakaliu“: priežastis nustebins

„Tu šitiek fantastiškų pašnekovų turėjai – ir lengvų, ir sudėtingų, ir šelmiškų, ir dramatiškų. Kokį klausimą norėtum išgirsti iš tų, kuriuos esi uždavusi savo pašnekovams?“ – šmaikščiai R. Šakalytės-Jakovlevos paklaus laidos vedėjas Mantas Wizard.
„Nežinau, šiaip nebijau tų visokiausių klausimų, bet jeigu manęs kas nors paklaustų, ar aš norėčiau būti vyru – atsakyčiau taip“, – drąsiai sakys ji.
Norėtų išbandyti vieną dalyką
Toks atsakymas nustebins tiek laidos vedėją, tiek kitus svečius. Paklausta, kas ją žavi vyriškume, moteris atsakys, kad tiesiog norėtų tai išbandyti.
„Nenorėčiau visą laiką būti vyru, o kaip būna momentiškai tie filmai. Atsikeli Kalėdų rytą ir staiga įvyksta stebuklas, kur susikeiti vaidmenimis. Tas Beyonce videoklipas labai fainas buvo, kur ji vaidino vyrą-policininką.
Ji buvo moteris, bet tarsi susikeitė vaidmenimis su savo antrąja puse. Tai norėčiau pabūti vyro kailyje“, – šypsosis R. Šakalytė-Jakovleva.
Diskusiją akimirksniu pratęsė Monika Liu, kuri pritarė kolegei:
„Mus valdo daug įvairių hormonų, o pas vyrus jie – stabilesni. Tai atsikelti kiekvieną dieną ir taip pat jaustis – va čia tai norėčiau patirti. Tą patį sportuoti, tą patį valgyti – išvis easy (liet. paprasta).“
Tuo metu veidoskaitininkas Tomas Saparis juokais perspės, kad moterys išprotėtų per pusdienį, pabandžiusios būti vyrais. R. Šakalytė-Jakovleva neslėps – ją domina ne tik vyriškos emocijos, bet ir kasdienės smulkmenos.
„Galų gale patirti, ką reiškia sysioti atsistojus“, – juoksis ji, o studijoje nuaidės juokas.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
TIESIOGINĘ TRANSLIACIJĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!