Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Monika Liu dalijasi džiugia žinia: „Tai metas, kai viskas atrodo šiek tiek stebuklingiau“

2025-10-09 18:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 18:45

Kalėdos Monikai Liu – tai metas, kai pasaulis sulėtėja, o muzika prisipildo šviesos. Šiemet atlikėja ir dainų autorė kviečia klausytojus į ypatingą šventinį vakarą – koncertą „Santa Monika“, kuris vyks gruodžio 9 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniuje.

Monikos Liu koncerto akimirkos (nuotr. Lino Žemgulio)
11

Kalėdos Monikai Liu – tai metas, kai pasaulis sulėtėja, o muzika prisipildo šviesos. Šiemet atlikėja ir dainų autorė kviečia klausytojus į ypatingą šventinį vakarą – koncertą „Santa Monika“, kuris vyks gruodžio 9 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniuje.

REKLAMA
0

Kalėdų laukimas man – vienas gražiausių metų laikų. Tai metas, kai viskas atrodo šiek tiek stebuklingiau, kai norisi dalintis šviesa, šiluma ir muzika,“ – sako Monika Liu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Monika Liu
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monika Liu

Naujos spalvos muzikoje

Charizmatiška ir teatrališka, unikali ir nenuspėjama – Monika Liu pasirodys dar ne visiems pažintame amplua. Scenoje ji koncertuos kartu su džiazo trio ir styginių kvartetu, sukurdama subtilų džiazo, klasikos ir šventinės nuotaikos derinį.

REKLAMA
REKLAMA

„Man visada patiko ieškoti naujų spalvų muzikoje. Šįkart norėjau sujungti džiazo improvizaciją, styginių švelnumą ir Kalėdų šviesą,“ – pasakoja atlikėja, kuri prestižiniame Amerikos Berklio universitete studijavo džiazą. – „Šv. Kotrynos bažnyčia turi ypatingą aurą – joje net tylos garsas skamba šventiškai.“

Gruodžio 9 d. koncerte „Santa Monika“ skambės gerai žinomos kalėdinės dainos – nuo švelnių klasikos kūrinių iki žaismingų pop ir džiazo interpretacijų. Šis vienintelis vakaras sukurs magišką šventės laukimo nuotaiką, kurią norėsis saugoti iki pat Kalėdų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų