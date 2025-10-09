Monika Liu dalijasi džiugia žinia: „Tai metas, kai viskas atrodo šiek tiek stebuklingiau“

„Kalėdų laukimas man – vienas gražiausių metų laikų. Tai metas, kai viskas atrodo šiek tiek stebuklingiau, kai norisi dalintis šviesa, šiluma ir muzika,“ – sako Monika Liu.
Naujos spalvos muzikoje
Charizmatiška ir teatrališka, unikali ir nenuspėjama – Monika Liu pasirodys dar ne visiems pažintame amplua. Scenoje ji koncertuos kartu su džiazo trio ir styginių kvartetu, sukurdama subtilų džiazo, klasikos ir šventinės nuotaikos derinį.
„Man visada patiko ieškoti naujų spalvų muzikoje. Šįkart norėjau sujungti džiazo improvizaciją, styginių švelnumą ir Kalėdų šviesą,“ – pasakoja atlikėja, kuri prestižiniame Amerikos Berklio universitete studijavo džiazą. – „Šv. Kotrynos bažnyčia turi ypatingą aurą – joje net tylos garsas skamba šventiškai.“
Gruodžio 9 d. koncerte „Santa Monika“ skambės gerai žinomos kalėdinės dainos – nuo švelnių klasikos kūrinių iki žaismingų pop ir džiazo interpretacijų. Šis vienintelis vakaras sukurs magišką šventės laukimo nuotaiką, kurią norėsis saugoti iki pat Kalėdų.
