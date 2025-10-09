Kalendorius
Žmonės

Iš meilės pražydusi Gerda Žemaitė ryžosi avantiūrai: pasirinko neeilinę vietą

Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-09 10:55

Žinomas fotografas Adam Aleksėjevič ir TV pagalbos žvaigždė Gerda Žemaitė suvienijo jėgas neįprastoje fotosesijoje. Ji vyko ne fotostudijoje ar gamtoje, o... skalbykloje.

Žinomas fotografas Adam Aleksėjevič ir TV pagalbos žvaigždė Gerda Žemaitė suvienijo jėgas neįprastoje fotosesijoje. Ji vyko ne fotostudijoje ar gamtoje, o... skalbykloje.

6

Ji papasakojo, kad neįprastas fotografo pasiūlymas jai patiko iš karto.

Gerda Žemaitė
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gerda Žemaitė

Pasirinko neeilinę vietą

„Fotosesija „Laundromat“ savitarnos skalbykloje mane visiškai sužavėjo! Niekada nevengiu ryškių spalvų – priešingai, ypač rudenį jos man tampa tikru energijos užtaisu. Šį kartą norėjosi kažko neįprasto, idėjinio, todėl Adamo pasiūlyta mintis surengti fotosesiją tarp skalbyklių ir spalvotų drabužių man pasirodė tiesiog tobula.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apskritai apie tokio principo skalbyklas anksčiau net nebuvau girdėjusi, todėl apsilankiusi likau maloniai nustebinta: modernu, patogu ir galiu pasakyti – netgi labai fotogeniška vieta!“, – kalbėjo Gerda.

Pasak jos, įspūdį sukūrė ir ryškūs rūbai.

„Aš visada esu labiau linkusi į idėjines fotosesijas, kur svarbi ne tik estetika ir gražūs rūbai, bet ir atmosfera, emocija, istorija. Ši vieta tam tiko idealiai – netikėta, žaisminga ir kupina charakterio. O kur dar ryškūs ir nekasdieniai rūbai, kuriais pasirūpino būtent tokių rūbų nuoma „Išeiginiai“.

Fotografo Adam Aleksejėvič darbas mane itin pradžiugino – dirbame jau ne pirmą kartą ir, esu tikra, tikrai ne paskutinį. Kai kūryba sutampa su vizija, rezultatas kalba pats už save“, – džiaugėsi ji.

Kontrastas rudeniui

Anot fotografo, fotosesijoje norėjosi kontrasto niūriam rudeniui, todėl ir buvo pasirinkta neįprasta vieta bei ryškūs apdarai.

„Ruduo – metas, kai gamta pasipuošia šiltais, sodriais tonais, o oras dvelkia lengvu melancholijos ir naujų pradžių jausmu. Tačiau šįkart fotosesijoje, vykusioje savitarnos skalbyklų tinkle „Laundromat“, norėjosi visiško priešingumo – ryškių spalvų, energijos ir žaismės.

Modelis Gerda Žemaitė šiai fotosesijai pasipuošė išskirtiniais rūbais iš rūbų nuomos „Išeiginiai“, kurie ne tik traukė akį, bet ir suteikė kiekvienam kadrui žaismingo charakterio. Tarp skalbyklių šurmulio ir blizgančių būgnų sukosi drąsios spalvos, netikėti deriniai ir geros nuotaikos pliūpsnis – tikras kontrastas rudeninei melancholijai“, – sakė jis.

Ši fotosesija – priminimas, kad ryškumas slypi detalėse, o spalvos gali sušildyti net ir vėsiausią dieną. Nori tokios fotosesijos ir Tu? Fotosesijos vyks Kaune, spalio 26 dieną!

