Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Violetą Mičiulienę ir Džordaną Butkutę sieja ne tik vienoda aistra, bet ir... vestuvės

2025-10-08 16:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 16:03

Šį trečiadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovai kviečiami išvysti savo jau pamiltą, tačiau šįkart – atsinaujinusią laidą „Gero vakaro šou“! Nuo šiol kiekvienoje laidoje pamatysime visiems puikiai žinomus, tačiau kardinaliai skirtingus svečius. Ir nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tarp jų nėra nieko bendro, būsite nustebę – visi esame panašesni nei mums galėtų pasirodyti. Žinomi žmonės – taip pat. Pavyzdžiui, ar žinojote, kas sieja Violetą Mičiulienę, Džordaną Butkutę ir salsos šokėjus? Tą sužinosime jau šį vakarą.

Violetą Mičiulienę ir Džordaną Butkutę sieja ne tik vienoda aistra, bet ir... vestuvės
9

Šį trečiadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovai kviečiami išvysti savo jau pamiltą, tačiau šįkart – atsinaujinusią laidą „Gero vakaro šou“! Nuo šiol kiekvienoje laidoje pamatysime visiems puikiai žinomus, tačiau kardinaliai skirtingus svečius. Ir nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tarp jų nėra nieko bendro, būsite nustebę – visi esame panašesni nei mums galėtų pasirodyti. Žinomi žmonės – taip pat. Pavyzdžiui, ar žinojote, kas sieja Violetą Mičiulienę, Džordaną Butkutę ir salsos šokėjus? Tą sužinosime jau šį vakarą.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vos pasirodžiusi laidoje, Dž. Butkutė nustebins žiūrovus viešai pripažindama meilę V. Mičiulienei. Tačiau jau netrukus paaiškės, kad taip yra ne šiaip sau – Violeta yra tapusi vienos iš svarbiausių Džordanos gyvenimo dienų liudininke! O tiksliau – būtent ji vedė 2012 m. 12 mėnesio 12 dieną ir net 12 valandą įvykusias Džordanos ir jos mylimojo Elegijaus vestuves.

REKLAMA
REKLAMA

Violetą Mičiulienę ir Džordaną Butkutę sieja ne tik vienoda aistra, bet ir... vestuvės
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Violetą Mičiulienę ir Džordaną Butkutę sieja ne tik vienoda aistra, bet ir... vestuvės

Tačiau net ir tai – ne vienintelis šias moteris siejantis dalykas. Kaip paaiškės laidoje, abi moterys puoselėja tokią pat aistrą... O kokia ji, sužinosite jau šį vakarą.

REKLAMA

Laidoje naujasis vedėjas Mantas Wizard kiekvienam savo svečiui bus paruošęs ir specialiai jam tinkantį magijos triuką. Tiesa, apie tai išgirdusi V. Mičiulienė sužavėta nebus.

„Noriu pasakyti, kad vienas man jau padarė magiją, o dabar auginu du vaikus. Tai, žinok, aš tų magų labai bijau“, – progos pajuokauti nepraleis ji.

Laidoje Džordana ir Violeta nuspręs pasilyginti ir socialinių tinklų sekėjų skaičiais. O visi tie, kurie po straipsniais apie garsius Lietuvos žmones komentuoja frazę „kas ji tokia?“, sulauks ir taiklaus V. Mičiulienės kirčio.

REKLAMA
REKLAMA

„Dabar tai tapo labai madinga – neva, jei aš tavęs nežinau, tai tavęs nėra. Tai pasigūlink, jeigu nežinai! Ir tikrai taip nesakyk. Seniau mums būdavo gėda ko nors nežinoti. O dabar, neva, aš kietas, nežiūriu televizoriaus ir tavęs nepažįstu“, – sakys ji.

O Džordana papasakos apie savitą būdą nusiraminti prieš pasirodymus scenoje. Pasirodo, kad anksčiau ji bandydavo nusiraminti... megzdama!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Beje, mokykloje turėjau pravardę „močiutė“, nes visą laiką nešiodavausi ketvirtadalį juodos duonos, kurią labai mėgau, virbalus ir siūlą. Ir, jei kas būdavo nuobodu, imdavau sau megzti. Galvodavau, kad savo atlyginimą tikrai mokėsiu susiskaičiuoti – man tikrai nereikės tų šaknų traukti“, – juokaus ji.

REKLAMA

Laidos žiūrovai išgirs ir apie Džordanos pomėgį tvarkyti savo spintą. Tiesa, pastaruoju metu, nors spintai yra paskyrusi visą kambarį, jos drabužiai, batai ir aksesuarai vis tiek sunkiai sutelpa. Dėl to, kaip sužinos žiūrovai, tenka „spintos filialus“ daryti visame name! O tai, pasirodo, jos vyrą Elegijų verčia imtis už galvos...

Atsinaujinusi laida „Gero vakaro šou“ – jau šį trečiadienį, 19.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų