  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Džordanos Butkutės – netikėta žinia: tam ryžosi po 16 metų

2025-08-28 12:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 12:55

Iš Lietuvos muzikos žvaigždės Džordanos Butkutės – netikėta žinia. Moteris po 16 metų pertraukos atvyksta į Čikagą.

Iš Lietuvos muzikos žvaigždės Džordanos Butkutės – netikėta žinia. Moteris po 16 metų pertraukos atvyksta į Čikagą.

0

Moteris surengs nepamirštamą pasirodymą lapkričio 15 d.

Džordanos Butkutės koncertas
(61 nuotr.)
(61 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Džordanos Butkutės koncertas

Kaip skelbė copernicuscenter.org, moteris šį rudenį surengs koncertą Čikagoje.

„Net po 16 metų pertraukos – Džordana Butkutė sugrįžta į Čikagą su naujausiu koncertu „MAN PATINKA“! Vienintelis, išskirtinis gyvo garso pasirodymas JAV, kuriame senosios legendinės dainos skambės visiškai naujai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po sausakimšų arenų Lietuvoje, garsioji scenos karalienė atvyksta į JAV padovanos vakarą, kupiną jausmų, energijos ir nepamirštamų akimirkų“, – rašoma internetinėje svetainėje.

Internetinėje sveitainėje nurodoma, kad bilieto kainos prasideda nuo maždaug 84 eur. iki 140 eur.

Daugiau informacijos čia:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

