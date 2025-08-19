Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Džordana Butkutė pasirodė istorinėje vietoje: ant scenos žengė ir kiti žinomi veidai

2025-08-19 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 15:55

Istorinėje uostamiesčio vietoje – prie atkurto Klaipėdos Pilies bokšto – du rugpjūčio savaitgalius vyko geidžiamiausių scenos žvaigždžių koncertai, subūrę tūkstančius žmonių į pirmą kartą čia surengtą Pilies festivalį. Jį vainikavęs DJ Jovani įžvelgia, kad tai gali būti naujai besiformuojanti festivalių tradicija.

Džordana Butkutė (nuotr. Džordanos Butkutės koncertas (nuotr. BNS, Lukas Grušeckas, Evelina Sabaliauskaitė, Laurynas Trimonis ir Rokas Snarskis)
12

Istorinėje uostamiesčio vietoje – prie atkurto Klaipėdos Pilies bokšto – du rugpjūčio savaitgalius vyko geidžiamiausių scenos žvaigždžių koncertai, subūrę tūkstančius žmonių į pirmą kartą čia surengtą Pilies festivalį. Jį vainikavęs DJ Jovani įžvelgia, kad tai gali būti naujai besiformuojanti festivalių tradicija.

REKLAMA
1

Daugiau nei 8 tūkstančiai žmonių du savaitgalius iš eilės būrėsi Klaipėdos piliavietėje: čia iškilusioje didžiulėje, šiuolaikiškoje scenoje pasirodė Adrina, Džordana Butkutė, Donatas Montvydas, Gabrielius Vagelis ir DJ Jovani, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Koncertas prie Klaipėdos Pilies bokšto
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Koncertas prie Klaipėdos Pilies bokšto

„Man patinka šitas festivalis! Publika – fantastinė, visi dainuoja, šoka kartu, po atviru dangumi, o saulėlydis kokio grožio! Tik prie mūsų jūros toks gali būti!“ – po savo pasirodymo emocingai kalbėjo Džordana.

REKLAMA
REKLAMA

Klaipėdoje esu buvęs šimtus kartų, bet šioje istorinėje vietoje lankiausi pirmą sykį ir spėju, kad ji gali tapti labai stipriu traukos centru. Tai – įspūdinga lokacija miesto širdy, kurioje susirenka tūkstančiai žmonių, ir visi išvien šokdami sukuria nepamirštamą judesį“, – kalbėjo DJ Jovani.

REKLAMA

Lengvai įsitraukiančiais koncerto žiūrovais džiaugėsi visi festivalio dalyviai. Tūkstančius bendram šėlsmui užkūręs G. Vagelis teigė pajutęs pačią geriausią festivalio nuotaiką. Kaip ir žadėjo, jo koncertas įvyko „trankiai ir linksmai“.

„Mes šaukiam – norim dar švęsti iki galo, mes nesustosim, ne!“ – iš visų plaučių Donato Montvydo hito eilutes skandavo jo gerbėjai. Toks atrodė bendras minios nusiteikimas – švęsti vasarą iki paskutinių jos spindulių.

REKLAMA
REKLAMA

„Labai daug žmonių, susirinkusių į Adrinos ir Džordanos koncertus pirmąjį festivalio vakarą, iškart pirko bilietus į kito savaitgalio renginį. Jiems labai patiko atmosfera, unikali vieta ir puikūs mylimų atlikėjų pasirodymai, kuriuos papildėme specialiaisiais efektais, lazeriais, – pasakoja festivalį organizavusi „Nuotaika.lt“ komanda. – Surengti festivalį miesto centre reiškia nemažai iššūkių, bet bendradarbiaujant su Klaipėdos savivaldybe ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi pavyko viską išspręsti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jau gauname užklausų, kokiomis datomis Pilies festivalis vyks kitais metais ir kokie atlikėjai čia pasirodys.

Tai įrodo, kad tokio tipo renginys po atviru dangumi atrado savo nišą Klaipėdoje. Visi atlikėjai labai patenkinti, nes susirinko jų gerbėjai, publika ilgai nenorėjo paleisti nuo scenos nei vieno iš jų. O festivaliui pasibaigus, visi žmonės pajudėjo į senamiestį, užpildė barus – miestas buvo gyvas.“

REKLAMA

Tai – pirmas toks festivalis Klaipėdoje ir, tikėtina, jis turės tęsinį. „Manau, teisinga pati festivalio koncepcija – kad jis vysta kelis savaitgalius, bet po vieną dieną. Žmonės nebenori miegoti palapinėse, jiems nebereikia programos iki paryčių. Toks pasiteisinęs receptas: daug geros muzikos, saulė nusileido, dar šiek tiek – ir namo“, – sako DJ Jovani.

Ar tai taps naujųjų laikų pajūrio festivalio tradicija – paaiškės netrukus. Organizatoriai kol kas palieka atvirą klausimą, ar rengs Pilies festivalį ir kitąmet.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų