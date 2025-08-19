Džordana Butkutė pasirodė istorinėje vietoje: ant scenos žengė ir kiti žinomi veidai

Daugiau nei 8 tūkstančiai žmonių du savaitgalius iš eilės būrėsi Klaipėdos piliavietėje: čia iškilusioje didžiulėje, šiuolaikiškoje scenoje pasirodė Adrina, Džordana Butkutė, Donatas Montvydas, Gabrielius Vagelis ir DJ Jovani, rašoma pranešime spaudai.
„Man patinka šitas festivalis! Publika – fantastinė, visi dainuoja, šoka kartu, po atviru dangumi, o saulėlydis kokio grožio! Tik prie mūsų jūros toks gali būti!“ – po savo pasirodymo emocingai kalbėjo Džordana.
„Klaipėdoje esu buvęs šimtus kartų, bet šioje istorinėje vietoje lankiausi pirmą sykį ir spėju, kad ji gali tapti labai stipriu traukos centru. Tai – įspūdinga lokacija miesto širdy, kurioje susirenka tūkstančiai žmonių, ir visi išvien šokdami sukuria nepamirštamą judesį“, – kalbėjo DJ Jovani.
Lengvai įsitraukiančiais koncerto žiūrovais džiaugėsi visi festivalio dalyviai. Tūkstančius bendram šėlsmui užkūręs G. Vagelis teigė pajutęs pačią geriausią festivalio nuotaiką. Kaip ir žadėjo, jo koncertas įvyko „trankiai ir linksmai“.
„Mes šaukiam – norim dar švęsti iki galo, mes nesustosim, ne!“ – iš visų plaučių Donato Montvydo hito eilutes skandavo jo gerbėjai. Toks atrodė bendras minios nusiteikimas – švęsti vasarą iki paskutinių jos spindulių.
„Labai daug žmonių, susirinkusių į Adrinos ir Džordanos koncertus pirmąjį festivalio vakarą, iškart pirko bilietus į kito savaitgalio renginį. Jiems labai patiko atmosfera, unikali vieta ir puikūs mylimų atlikėjų pasirodymai, kuriuos papildėme specialiaisiais efektais, lazeriais, – pasakoja festivalį organizavusi „Nuotaika.lt“ komanda. – Surengti festivalį miesto centre reiškia nemažai iššūkių, bet bendradarbiaujant su Klaipėdos savivaldybe ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi pavyko viską išspręsti.
Jau gauname užklausų, kokiomis datomis Pilies festivalis vyks kitais metais ir kokie atlikėjai čia pasirodys.
Tai įrodo, kad tokio tipo renginys po atviru dangumi atrado savo nišą Klaipėdoje. Visi atlikėjai labai patenkinti, nes susirinko jų gerbėjai, publika ilgai nenorėjo paleisti nuo scenos nei vieno iš jų. O festivaliui pasibaigus, visi žmonės pajudėjo į senamiestį, užpildė barus – miestas buvo gyvas.“
Tai – pirmas toks festivalis Klaipėdoje ir, tikėtina, jis turės tęsinį. „Manau, teisinga pati festivalio koncepcija – kad jis vysta kelis savaitgalius, bet po vieną dieną. Žmonės nebenori miegoti palapinėse, jiems nebereikia programos iki paryčių. Toks pasiteisinęs receptas: daug geros muzikos, saulė nusileido, dar šiek tiek – ir namo“, – sako DJ Jovani.
Ar tai taps naujųjų laikų pajūrio festivalio tradicija – paaiškės netrukus. Organizatoriai kol kas palieka atvirą klausimą, ar rengs Pilies festivalį ir kitąmet.
