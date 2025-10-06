Eglė Juozapaitienė atvirai apie santykius su vyru Vytautu: „Kiekvienoje šeimoje taip būna“

LNK laidoje „KK2“ Eglė papasakojo apie jų santykius.
Pasitaiko ir ginčų
Jos teigimu, net tokioje ilgaamžėje santuokoje kaip jos su vyru, pasitaiko visko. Moteris neslėpė, kad kyla ir ginčų.
„Kiekvienoje šeimoje, net jei ji ir nesako, kad taip būna, bet taip būna. Tai yra normalu, kad truputėlį pasiginčiji. Pas mus tai būna kartais, labai retai“, – atskleidė ji.
E. Juozapaitienė sakė nežinanti, nuo ko tai priklauso, bet išyškino vieno dalyko svarbą.
„Kartais pagalvoju, nuo ko tai priklauso. Net nežinau – nuo mėnulio fazės ar nuo kažko kito. Bet sutarimas yra labai svarbu“, – kalbėjo moteris.
