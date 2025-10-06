Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Eglė Juozapaitienė atvirai apie santykius su vyru Vytautu: „Kiekvienoje šeimoje taip būna“

2025-10-06 19:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 19:54

Eglė ir Vytautas Juozapaičiai santuokoje skaičiuoja jau beveik keturis dešimtmečius, kartu jie užaugino ir dukrą, operos solistę Ievą Barborą. Nepaisant to, Eglės teigimu, ne viskas visuomet būna rožėmis klota.

Ieva Barbora Juozapaitytė su šeima (nuotr. asm. archyvo)
10

Eglė ir Vytautas Juozapaičiai santuokoje skaičiuoja jau beveik keturis dešimtmečius, kartu jie užaugino ir dukrą, operos solistę Ievą Barborą. Nepaisant to, Eglės teigimu, ne viskas visuomet būna rožėmis klota.

REKLAMA
1

LNK laidoje „KK2“ Eglė papasakojo apie jų santykius.

Ieva Barbora Juozapaitytė prakalbo apie šeimą
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ieva Barbora Juozapaitytė prakalbo apie šeimą

Pasitaiko ir ginčų

Jos teigimu, net tokioje ilgaamžėje santuokoje kaip jos su vyru, pasitaiko visko. Moteris neslėpė, kad kyla ir ginčų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kiekvienoje šeimoje, net jei ji ir nesako, kad taip būna, bet taip būna. Tai yra normalu, kad truputėlį pasiginčiji. Pas mus tai būna kartais, labai retai“, – atskleidė ji.

E. Juozapaitienė sakė nežinanti, nuo ko tai priklauso, bet išyškino vieno dalyko svarbą.

„Kartais pagalvoju, nuo ko tai priklauso. Net nežinau – nuo mėnulio fazės ar nuo kažko kito. Bet sutarimas yra labai svarbu“, – kalbėjo moteris.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų