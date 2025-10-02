Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Ievos Juozapaitytės – stulbinanti žinia: „Labai džiaugiamės“

2025-10-02 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 11:25

Lietuvos muzikinėje padangėje debiutuoja nauja grupė „Balsai“ į kurią susibūrė keturi popmuzikos ir operos pasaulyje žinomi dainininkai. Ansamblį sudaro ryškūs, charizmatiški, publikos simpatijas pelnę atlikėjai – Ieva Barbora Juozapaitytė, Gabrielė Lileikaitė-Pavilionė, Tomas Pavilionis ir Andrius Apšega.

0

Visi šie atlikėjai publikai puikiai pažįstami ne tik iš operų, bet ir iš įvairių muzikinių projektų bei festivalių scenų. Jie aktyviai koncertuoja solo ir įvairių ansamblių sudėtyse, yra pelnę gausybę apdovanojimų. Bendras keturių balsų – soprano, mecosoprano, tenoro ir baritono – skambesys suteikia muzikai ypatingų, sodrių ir turtingų sąskambių, paliečiančių klausytojų širdis, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grupė „Balsai“
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Grupė „Balsai“

Šiandien „Balsai“ klausytojams dovanoja ypatingą staigmeną – pirmąjį bendrą darbą, dainą „Naktelė“. Ko gero, visiems gerai žinomas Tomo Leiburo ir Vytauto Kernagio kūrinys šįkart skamba naujai – papildytas netikėtų detalių, kurios suteikia kitoniškumo ir gaivaus energijos pliūpsnio. Atlikėjai ypatingą padėką skiria Žygimantui Kepeniui, kūrinį aranžavusiam, įrašiusiam garso takelį ir praturtinusiam jį subtiliu gitaros skambesiu.

„Šią dainą pasirinkome ne atsitiktinai – ji mums visiems sukelia daug įvairiausių jausmų, kuriuos, tikime, klausytojai pajus jau nuo pirmųjų akordų“, – sako dainininkas Tomas Pavilionis.

Elegantišką vaizdo klipą kūrė „Baltic Visuals“ komanda (Andrius Švitra ir Svajūnė Kasperavičiūtė). Filmavimas vyko Kaune, Mokslo saloje. Pasak atlikėjų, ši vieta juos užbūrė iš pirmo žvilgsnio ir tapo tikru įkvėpimo šaltiniu.

„Labai džiaugiamės, kad filmavome būtent čia – vaizdai užburia. Oras buvo tiesiog tobulas, o dirbdami su tokia komanda jautėmės itin laisvai, ramiai ir užtikrintai“, – dalijasi Ieva Barbora Juozapaitytė.

Šie talentingi muzikantai kupini energijos, idėjų ir pažada, kad netikėtumų bei staigmenų jie dar tikrai pažers. „Norime žmonėms dovanoti džiaugsmą, savo šypsenas ir balsus. Tikime, kad ši daina palies ne vieną širdį“, – sako Gabrielė Lileikaitė-Pavilionė.

„Programa, kurią atliekame drauge, labai plati, tad staigmenų ir netikėtumų tikrai bus. Kviečiame sekti naujienas ir išgirsti jas pirmieji,“ – priduria Andrius Apšega.

Vaizdo klipas:

