Legendinė grupė perdainavo „69 Danguje“ hitą: suskambo kitaip

Ši plokštelė – tai ne tik muzikinis rinkinys, bet ir simbolinis tiltas tarp praeities bei dabarties, liudijantis grupės ištikimybę savo klausytojams ir meilę kokybiškai, gyvai muzikai.
Grupė „Studija“ praneša labai ilgai lauktą naujieną – jie išleidžia brandintą ir užaugintą vinilinę plokštelę „Klausausi radijo“, rašoma pranešime spaudai.
Vinilinė plokštelė skirta užregistruoti ir įprasminti paskutinių trejų metų grupės kūrybinę veiklą. Nors pastaruoju metu Lietuvoje tapo įprasta įrašinėti singlus ir juos skleisti per socialines platformas, grupė nusprendė tuos pavienius muzikinius paveikslėlius sukelti į vieną rimtą projektą.
Plokštelė pavadinta „Klausausi radijo“. Tai – senas „Studijos“ hitas, tačiau iki šiol jis niekada nebuvo oficialiai išleistas. Tik visai neseniai jam sukurta nauja šiuolaikiška aranžuotė ir kūrinys tapo prieinamas ne tik elektroninėje versijoje.
Grupės dainininkas Stepas Januška – profesorius, kompozitorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, į platų muzikinį pasaulį išleidęs ne vieną talentingą mokinį, bet ir kelias knygas, skirtas džiazo vokalistams.
„Per visą mano ir grupės veiklą sukurta nepaprastai daug dainų: tvarkydamas muzikinį archyvą atradau vieną jų, kuri tiesiog prašėsi būti prikelta iš naujo“, – šypsosi Steponas.
„Tai daina, kurios tema – amžina: ji apie tai, kad žmonės klausosi radijo. Mes galime nežiūrėti televizoriaus, palikti kuriam laikui nuošalyje telefoną, bet radijo galime ir tebesiklausome visur: ar tai būtų automobilis, ar namai, ar prekybos centras“.
Vinile – 8 dainos. „Kas geriau“ ir „Mylėjau, myliu, mylėsiu“ – iš paskutinio „Studijos“ albumo „Neliūdim“.
Yra ir niekur negirdėtų dainų. Pavyzdžiui, „Laiškas“ iki šiol nebuvo publikuota. Ją Egidijus Buožis specialiai sukūrė Steponui Januškai. Taip pat kūriniai „Visi kartu“ ir „Nesijuok“ sukurti ir įrašyti per paskutinius dvejus metus.
Tarp 8 dainų – ir pirmasis „Studijos“ hitas „Mergaitė ir regis“, išpopuliarėjęs dar 9 dešimtmetyje. Jam taip pat sukurta nauja šiuolaikiška aranžuotė.
Svarbus momentas – vinilinėje plokštelėje rasite ir netikėtumų. „Studija“ perdainavo ir įrašė visiems gerai žinomą grupės „69 Danguje“ hitą „Vasara atėjo“. Jis skamba kiek kitaip – pakeista ne tik aranžuotė, bet ir tekstas. Pirmą kartą jis buvo atliktas TV projekte „Dainuok mano dainą“.
Primename, kad pirmoji grupės „Studija“ vinilinė plokštelė išleista dar 1988 m. įrašų studijoje „Melodija“. Po to buvo išleistos dvi kasetės ir 7 kompaktiniai diskai. Paskutinis CD „Neliūdim“ pasirodė 2020 m.
Plokštelės dizainą sukūrė Jūratė Banytė su grupe dirbusi nuotoliu iš Šveicarijos. Dizainui panaudotos fotografės Editos Nyork nuotraukos iš fotosesijos Baltijos pajūryje. LP atspaustas ir pagamintas Lietuvoje, „Green Lakes pressing“.
Klaipėdiečių grupė „Studija“ koncertuoja jau 47 metus. Nė viena Lietuvos muzikos grupė tokia nenutrūkstančia karjera pasigirti negali. Beveik visi grupės nariai – nuo pat jos įkūrimo. Dainas kuria Steponas Januška ir Virginijus Pažemeckas, grojantis gitara, klavišiniais groja Raimondas Jonutis, mušamaisiais – Valdas Galdikas, nuostabiu balsu pritaria Edita Bodrovaitė, bosine gitara groja Paulius Stonkus.
Vinilinę plokštelę galite įsigyti jau dabar. Albumą taip pat galite išgirsti „Spotify“
