Prancūzų muzikos ikona Zaz verčia naują puslapį

Nuo 2010 metų, kai pasirodė hitas „Je veux“, Zaz tapo viena ryškiausių figūrų Prancūzijos muzikos scenoje. Jos išskirtinis, kiek pakimęs ir emocingas balsas, gebėjimas meistriškai derinti skirtingus muzikinius stilius padėjo jai greitai išsiskirti ir pelnyti publikos meilę.
Garsi Prancūzijos dainininkė laikoma viena ryškiausių prancūzų kalbos ambasadorių pasaulyje ir viena talentingiausių šalies atlikėjų, todėl nenuostabu, kad gerbėjai visame pasaulyje su nekantrumu laukė jos naujo albumo pasirodymo. Jos pasaulinio turo geografija apima daugiau nei 50 miestų nuo Europos iki Pietų Amerikos.
Naujas albumas – asmeniškas, bet paliesiantis daugelio žmonių širdis
Albumas „Sains et saufs“ – tai pirmasis Zaz darbas su leidybos kompanija „Tôt Ou Tard“. Jis spinduliuoja susitaikymo ir gydančios muzikos tematiką, o naujame albume skambantys kūriniai itin ryškiai atskleidžia stiprų ir emocingą Zaz balsą.
„Seniai nebuvau patyrusi tiek džiaugsmo kurdama albumą, – sako Zaz. – Visuose savo albumuose kalbu tomis pačiomis, bet be galo svarbiomis temomis: apie laisvės paiešką, mokymąsi priimti, pasitikėti ir mylėti save, paleisti tai, kas slegia. Šiame albume apie tai kalbu daug atviriau.“
Koncertai jaukiuose klubuose
Prieš įrašydama šeštąjį albumą, Zaz jame skambančius kūrinius pristatė kameriniuose koncertuose jaukiuose klubuose – nuo Madrido iki Prahos, užsukdama į Utrechtą, Berlyną ir Bratislavą. Šie pasirodymai leido atlikėjai tiesiogiai pajusti publikos reakciją ir išgryninti emocinį kiekvienos dainos skambesį. Dabar dainos iš jau pasirodžiusio naujausio albumo su nauja jėga skambės didelėse koncertų salėse. Unikalus balsas, autentiškas stilius ir tiesiog fenomenalus gebėjimas jungti bei derinti tarpusavyje populiariąją muziką, prancūzišką šansoną ir džiazą daro Zaz viena įdomiausių atlikėjų, kurios kūryba įvairialypė ir ryški.
Zaz yra žinoma ne tik dėl savo muzikos, bet ir dėl ypatingo ryšio su publika. Jos koncertai – tai daugiau nei muzikiniai pasirodymai, tai tikros emocijų šventės. Vasario 4 d. Vilniaus koncertų salėje „Compensa“ įvyksiantis koncertas taps vieninteliu Baltijos šalyse ir neabejotinai vienu laukiamiausių metų muzikinių įvykių.
