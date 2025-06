Iš kelionės su mylimuoju grįžusi Ieva Juozapaitytė – apie ypatingą dieną ir laiką kartu su Dainotu Varnu

Naujienų portalui tv3.lt Ieva Barbora Juozapaitytė atvirai prakalbo apie kelionę su mylimuoju bei prabėgusius metus.

Ieva Juozapaitytė atšventė gimimo dieną (7 nuotr.) Ieva Juozapaitytė su šeima (nuotr. asm. archyvo) Ieva Juozapaitytė su šeima (nuotr. asm. archyvo) Ieva Juozapaitytė su mylimuoju Dainotu Varnu (nuotr. asm. archyvo) +3 Ieva Juozapaitytė (nuotr. asm. archyvo) Ieva Juozapaitytė (nuotr. asm. archyvo) Ieva Juozapaitytė (nuotr. asm. archyvo) Ieva Juozapaitytė su šeima (nuotr. asm. archyvo)

Gimtadienis Lietuvoje

Pradėdama pokalbį apie gimimo dieną, Ieva šyptelėjo, kad ją paminėjo Lietuvoje, su brangiausiais žmonėmis.

„Gimtadienį sutikau Lietuvoje, su artimais žmonėmis, kurie man reiškia viską. Šią dieną ypatingai norisi padėkoti ypatingai tiems, be kurių ši diena nereikštų nieko – tai mano tėveliams… Už tai, kad išmokė mane būti žmogumi – mylinčiu, stipriu, empatišku, tikru ir laisvu… Ačiū Jums už viską. Ak, kokia nuostabi šventė, kai tyliai sau viduje gali pasakyti: „kokia aš laiminga“, – džiaugėsi pašnekovė.

Pasak jos, geriausias gimtadienis būna tada, kai artimieji sveiki ir gali būti kartu: „Tobulas gimtadienis man, kai laimingi ir sveiki artimi būna tą diena šalia, net jeigu negali gyvai, tuomet mintimis ar skambučiu... Kai tiesiog gera būti.“

Tęsdama pokalbį apie prabėgusius metus, operos solistė džiaugėsi, kad jie buvo itin darbingi: „Metai buvo stiprūs ir labai turiningi: daug scenos, nauji vaidmenys, debiutai, vidiniai augimai, atostogos, vaizdai, kvapai ir skoniai… Bet labiausiai šypsotis vertė mažos pergalės – kai bijai, bet padarai. Ir žmonės, kurie šalia tyliai, bet stipriai.“

Pasak Ievos, šis gimtadienis jos buvo kitoks, jaučia savyje pokyčius. „Anksčiau norėdavau viską suspėti, visiems įtikti. Dabar – labiau klausau savęs. Jaučiu, kaip tyliai keičiuosi. Nebeieškau „teisingų“ atsakymų – ieškau tikrų. Ir leidžiu sau pavargti, pasijuokti ir tiesiog būti“, – šyptelėjio ji.

Pasiteiravus, ko palinkėtų sau šiame gyvenimo etape, Ieva tarė: „Lengvumo, tikėjimo ir džiaugsmo dienų. Drąsos būti savimi, net kai tai reiškia pasakyti „ne“ arba tiesiog nieko nesakyti. Ir dar daugiau dainų tiek scenoje, tiek gyvenime.“

Ateinantiems metams ji užsibrėžė ir asmeninių bei kūrybinių tikslų: „Tęsti, bet ne iš inercijos. Kurti tai, kas džiugina. Rinktis projektus, kurie praturtina gyvenimą, o ne tik atrodo gražiai. Ir rasti laiko ne tik darbui, bet ir mažiems, bet labai man svarbiems dalykams – ieškojimams, gyvenimo tyrinėjimui ir nepamirštamoms akimirkoms.“

Kelionė su mylimuoju

Ieva kartu su mylimuoju Dainotu trumpam buvo išvykę į saulėtą Italiją. Pasiteiravus, kodėl pasirinko būtent šią šalį, operos solistė atskleidė, kad ji – visada geras pasirinkimas.

„Ji karšta, su skoniu, su istorija ir su menu. Ir, tiesą pasakius, manyje teka itališkas kraujas gal todėl viskas ten jaučiasi taip pažįstama… Ji man, kaip kita mano pusė: truputį pašėlusi, bet labai gyva“, – džiaugėsi ji.

Neretai atostogų metu patiriame ir tam tikrų kuriozinių situacijų, o tam pritaria ir pati pašnekovė: „Oi taip, visko buvo – ir juoko, ir lengvo nesusikalbėjimo, ir netikėtų situacijų, kurios vėliau tampa geriausiais pasakojimais artimų rate.“

Ieva su atlikėju Dainotu atrodo ideali pora, tačiau kaip pati moteris pasakojo, tobulos poros neegzistuoja: „Egzistuoja du žmonės, kurie renkasi vienas kitą ir geromis, ir keistomis dienomis. Tikrumas, pagarba ir gebėjimas pasijuokti net tada, kai atrodome labai netobulai, man tai yra svarbiausia.“

Pasiteiravus, ką Ieva atranda vienas kitame būdami toli nuo kasdienybės, pašnekovė atviravo: „Kai nėra nieko, lieka tai, kas svarbiausia. Manau, kad į šį teiginį kiekvienas gali atsakyti savaip ir kiekviena mintis bus pati tinkamiausia ir teisingiausia.“

Atostogų metu jiems netrūko ir itin jaukių bei širdžiai mielų akimirkų. „Ne tie momentai, kuriuos nufotografavom, o tie, kuriuose tiesiog buvom – be žodžių, be pozų, be telefonų“, – sakė neseniai gimtadienį atšventusi operos solistė.

Baigdama pokalbį apie gimimo dieną bei trumpą pabėgimą su mylimuoju, moteris atskleidė, ar dažnai pavyksta suderinti intensyvų koncertų grafiką su tokiais asmeniniais pabėgimais dviese.

„Sunku, bet įmanoma. Ir būtina. Tokie pabėgimai – kaip oro gurkšnis. Be jų ne tik santykiai, bet ir kūryba išsikvėptų. Sveikas kūnas, sveika siela – tai svarbiausi dalykai“, – teigė ji.