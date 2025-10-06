Paviešinti Paryžiaus mados savaitės užkulisiai: podiumu žengė ir pats Juozas Statkevičius

Nuotraukose galima matyti J. Statkevičiaus modelius užkulisiuose, pasipuošusius jo kurtais drabužiais.
Juozo Statkevičiaus mados savaitės užkulisiai(36 nuotr.)
Juozo Statkevičiaus mados savaitės užkulisiai (nuotr. SCANPIX)
Žengė ant scenos
Ant scenos pristatymo pabaigoje žengė ir pats J. Statkevičius. Grojant muzikai dizaineris energingai ėjo scena ir buvo pasitiktas gausiais aplodismentais bei šūksniais.
Tai užfiksavo ir socialiniame tinkle Instagram pasidalijo vienas iš pristatymo dalyvių.
Neslėpė džiaugsmo
Dizaineris apie šią patirtį pasidalijo ir savo socialiniame tinkle Facebook. J. Statkevičius neslėpė džiaugsmo ir dėkingumo.
Jis rašė:
„Linkėjimai iš Paris! Tai buvo wow! Ačiū visiems, kurie prisideda metai iš metų, palaiko, supranta ir jiems rūpi Lietuvos įvaizdis pasaulyje! Tai diplomatinė misija! Paryžius visada vertina gerą skonį ir aukštą meistriškumą! Triumfas, tikrai ! Kaifuoju ir džiaugiuos gyvenimu! Sėkmė! Ačiū visiems!“
Šaltinis:
tv3.lt
