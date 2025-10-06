Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Paviešinti Paryžiaus mados savaitės užkulisiai: podiumu žengė ir pats Juozas Statkevičius

2025-10-06 19:31
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 19:31

Lietuvoje ir pasaulyje garsus dizaineris Juozas Statkevičius Paryžiaus mados savaitėje pristatė savo pavasario–vasaros 2026 kolekciją. Užsienio fotografai užfiksavo kadrus iš pristatymo užkulisių, o socialiniuose tinkluose patalpintame vaizdo įraše ant podiumo žengia ir pats dizaineris.

Juozas Statkevičius (nuotr. BNS, nuotr. SCANPIX ir nuotr. Instagram)
36

Lietuvoje ir pasaulyje garsus dizaineris Juozas Statkevičius Paryžiaus mados savaitėje pristatė savo pavasario–vasaros 2026 kolekciją. Užsienio fotografai užfiksavo kadrus iš pristatymo užkulisių, o socialiniuose tinkluose patalpintame vaizdo įraše ant podiumo žengia ir pats dizaineris.

Nuotraukose galima matyti J. Statkevičiaus modelius užkulisiuose, pasipuošusius jo kurtais drabužiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Juozo Statkevičiaus mados savaitės užkulisiai
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Juozo Statkevičiaus mados savaitės užkulisiai

Žengė ant scenos

Ant scenos pristatymo pabaigoje žengė ir pats J. Statkevičius. Grojant muzikai dizaineris energingai ėjo scena ir buvo pasitiktas gausiais aplodismentais bei šūksniais.

Tai užfiksavo ir socialiniame tinkle Instagram pasidalijo vienas iš pristatymo dalyvių.

Neslėpė džiaugsmo

Dizaineris apie šią patirtį pasidalijo ir savo socialiniame tinkle Facebook. J. Statkevičius neslėpė džiaugsmo ir dėkingumo.

Jis rašė:

„Linkėjimai iš Paris! Tai buvo wow! Ačiū visiems,  kurie prisideda metai iš metų, palaiko, supranta ir jiems rūpi Lietuvos įvaizdis pasaulyje! Tai diplomatinė misija! Paryžius visada vertina gerą skonį ir aukštą meistriškumą! Triumfas, tikrai ! Kaifuoju ir džiaugiuos gyvenimu! Sėkmė! Ačiū visiems!“

 

