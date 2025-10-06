Lietuvoje lankysis Austrijos prezidentas: aptars bendradarbiavimo ir saugumo klausimus

Kaip praneša Prezidentūra, vizito metu Lietuvos ir Austrijos vadovai aptars dvišalio bendradarbiavimo, istorinės atminties, Europos saugumo ir paramos Ukrainai klausimus.
Šalies vadovo Gitano Nausėdos kvietimu Austrijos prezidentas Lietuvoje lankysis iki ketvirtadienio. Su A. Van Der Bellenu atvyks ir jo sutuoktinė Doris Schmidauer.
Tuo metu pirmosios ponios Diana Nausėdienė ir D. Schmidauer trečiadienį lankysis Ukrainos centre.
