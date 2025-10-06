Kalendorius
Lietuvoje lankysis Austrijos prezidentas: aptars bendradarbiavimo ir saugumo klausimus

2025-10-06 19:00 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 19:00

Į Lietuvą oficialiu vizitu atvyks Austrijos prezidentas Alexanderis Van Der Bellenas.

Alexanderis Van Der Bellenas. EPA-ELTA nuotr.

Alexanderis Van Der Bellenas. EPA-ELTA nuotr.

0

Kaip praneša Prezidentūra, vizito metu Lietuvos ir Austrijos vadovai aptars dvišalio bendradarbiavimo, istorinės atminties, Europos saugumo ir paramos Ukrainai klausimus.

Šalies vadovo Gitano Nausėdos kvietimu Austrijos prezidentas Lietuvoje lankysis iki ketvirtadienio. Su A. Van Der Bellenu atvyks ir jo sutuoktinė Doris Schmidauer.

Tuo metu pirmosios ponios Diana Nausėdienė ir D. Schmidauer trečiadienį lankysis Ukrainos centre.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

