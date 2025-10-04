Juozas Statkevičius pristatė kolekciją Paryžiuje: lietuviškas vardas nuskambėjo tarp pasaulio mados elito

„Tai Lietuvos mados olimpinė komanda! 80 žmonių dirba, kad Lietuvos vardas skambėtų! Žodžiu, didžiuojuos! Paris Fashion Week pavasaris–vasara 2026! Istorinis dalykas! Didžiulė diplomatinė misija!“ – rašė dizaineris socialiniuose tinkluose prieš pristatymą
Elegancija judesyje – lietuviško mados teatro ženklas
Statkevičiaus kolekcijoje dominavo elegancija, teatrališkumas ir meistriškas siuvimo menas. Socialiniuose tinkluose dizaineris dalijosi įspūdingais „look’ais“, pristatydamas juos kaip mados istorijos dalį.
Pirmasis įvaizdis iš kolekcijos, pasižymintis klasikinėmis linijomis, švelniais audiniais ir minimalistiniu rafinuotumu.
Antrasis perteikė stiprybę ir moteriškumą, o podiumą pavertė scena, kurioje mada kalba be žodžių.
Prieš skrydį į Paryžių
Dar prieš išvykdamas į Prancūziją, dizaineris su TV3.lt pasidalijo mintimis apie pasiruošimą ir iššūkius.
„Nesu robotas – visi jaudinasi. Man tai didžiulė atsakomybė ir diplomatinė misija. Nei Latvija, nei Estija neturi tokio dizainerio, kuris ketvirtą kartą pristatytų kolekciją kartu su garsiausiais pasaulio vardais“, – sakė jis.
Statkevičius pridūrė, kad šiemet ypatingą dėmesį skyrė profesionalumui ir kruopščiam pasiruošimui:„Kiekvieną kartą išlenda nauji iššūkiai. Kūrybinis procesas tęsiasi iki paskutinės minutės, kol modeliai išeina ant podiumo. Bet viskas pavyko – labai dėkoju visiems, kurie prisidėjo.“
Kodėl šiemet – be šou Lietuvoje
Praėjusiais metais Statkevičius surengė pristatymą ir Paryžiuje, ir Vilniuje, tačiau šiemet nusprendė dėmesį sutelkti į Prancūzijos sostinę.
„Pranašu savo šalyje nebūsi. Lietuvoje visi ateina pažiūrėti spektaklio, bet niekas nenuperka kūrinių. O Paryžiuje viskas kitaip – tai reali rinka, realūs pirkėjai, žmonės, kurie vertina madą, o ne tik fotografuojasi,“ – atviravo dizaineris.
Tarp pasaulio žvaigždžių – ir Lietuvos vardas
Statkevičiaus šou vyko tą pačią dieną, kai savo kolekcijas pristatė tokie vardai kaip Victoria Beckham. Ant podiumo žengė 55 modeliai, o renginį stebėjo svečiai iš viso pasaulio.
„Žurnalistai prisimena mano pernykštį pristatymą Paryžiuje ir šiemet teiravosi dėl kvietimų. Tai – didelis pasiekimas tokioje konkurencijoje. Aš tiesiog noriu atverti pasauliui Lietuvos veidą,“ – kalbėjo kūrėjas.
