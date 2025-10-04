52-ejų Heidi Klum pasirodė Paryžiaus mados savaitėje: jos įvaizdis nepaliko abejingų

Savo įvaizdžiu pasidalino socialiniuose tinkluose
Ant podiumo pakylos – drąsa ir spindesys
Heidi atvyko į „VETEMENTS“ mados namų pavasario–vasaros kolekcijos pristatymą vilkėdama permatomą nėrinių suknelę, po kuria dėvėjo tik baltus kelnaičius. Įvaizdį ji užbaigė aukštakulniais kūno spalvos atspalvio bateliais ir dideliais juodais akiniais nuo saulės. Antakiai pakelti – ji šypsojosi fotografams, pademonstruodama ir netikėtą aksesuarą – auksinius dantis.
Kiek vėliau modelis persirengė – pasirodė elegantišku pilku dvieiliu paltu ir nusifotografavo su 21-erių dukra Leni, kuri vis labiau seka mamos pėdomis mados pasaulyje.
Dukros pėdomis – į mamos karalystę
Jaunoji Leni Klum pasirinko juodą trumpintą marškinių tipo palaidinę ir derančią pieštuko formos sijoną, o įvaizdį užbaigė juodais aukštakulniais. Ant raudonojo kilimo motina ir dukra pozavo kartu su dainininku Billu Kaulitzu iš grupės Tokio Hotel.
Tą pačią dieną renginiuose pasirodė ir Barbara Palvin, Ice Spice, Ava Max, Kelly Rutherford, o ant podiumo žengė tokios žvaigždės kaip Natalia Vodianova ir Cara Delevingne.
Heidi savaitę Paryžiuje pradėjo dalyvaudama „Christian Louboutin Loubi“ šou, kur taip pat atrodė įspūdingai – vilkėjo juodo nėrinių bodį, prie kurio derino karščiu alsuojančius trumpus šortus bei garsiuosius „Louboutin“ aukštakulnius.
Paryžiaus mados savaitė tęsiasi
Paryžiaus mados savaitė, prasidėjusi rugsėjo 29-ąją, tęsis iki spalio 7 dienos. Per ją Prancūzijos sostinėje kasmet pasirodo garsiausi pasaulio dizaineriai, modeliai bei mados gerbėjai.
Heidi ir Leni Klum savo pasirodymu dar kartą įrodė, kad mados pasaulyje svarbiausia – ne amžius, o drąsa ir pasitikėjimas savimi.
