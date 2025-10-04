Kalendorius
Žilvinas Grigaitis po netekties kreipėsi į sekėjus: pasidalijo jautriais žodžiais

2025-10-04 12:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 12:49

Šeštadienio popietę verslininkas ir visuomenės veikėjas Žilvinas Grigaitis su savo socialinių tinklų sekėjais prabilo itin jautria tema – pasidalijo mintimis apie netektį, stiprybę ir tikėjimą po sunkių gyvenimo akimirkų.

Šeštadienio popietę verslininkas ir visuomenės veikėjas Žilvinas Grigaitis su savo socialinių tinklų sekėjais prabilo itin jautria tema – pasidalijo mintimis apie netektį, stiprybę ir tikėjimą po sunkių gyvenimo akimirkų.

Žinomas vyras neseniai neteko artimos draugės Heidi Klepsvik, todėl socialiniuose tinkluose pasidalijo jautriais žodžiais apie skausmą, viltį ir vidinę stiprybę.

Kalbėjo apie stiprybę ir viltį

„Kartais būna gyvenime sunku minučių gauti žinią, kad netekai artimo draugo ar šeimos nario – tai visada liūdna. Ir linkiu visiems rasti tos stiprybės, susikaupti ir pasakyti, kad aš galiu viską padaryti vardant to, ko netekote“, – sakė Ž. Grigaitis savo „Instagram“ vaizdo įraše.

Ž. Grigaitis ragino neprarasti ramybės net sunkiausiais momentais.

„Išlaikykit blaivų protą. Išlaikykit pusiausvyrą ir rodykit pavyzdį kitiems, kaip reikia suvaldyt situaciją. Po liūdno dangaus ir galbūt ašarų lietaus visada ateina saulė. Tikėkit ir pamatysit – viskas bus gerai“, – kalbėjo jis.

Grigaičio žodžiai greitai pasklido socialiniuose tinkluose – daugelis sekėjų dėkojo už nuoširdumą ir jautrų požiūrį į netektį.

Neteko artimos draugės

Visai neseniai verslininkas pranešė ir apie jam itin brangaus žmogaus netektį. Rugsėjo 30-ąją Ž. Grigaitis socialiniuose tinkluose paskelbė jautrią žinutę, skirtą draugei Heidi Klepsvik.

„Mano rytas labai liūdnas ir mano širdis sudaužyta – mano brangiausia draugė Heidi Klepsvik mus paliko. Mano brangūs Heidi ir Karstenai Klepsvikai, jūs visada būsite mano širdyje, mintyse ir ilgamečiuose prisiminimuose. Ačiū už draugystę. Draugai amžinai“, – rašė Ž. Grigaitis.

