TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žilvinas Grigaitis išgyvena skaudžią netektį: „Labai liūdnas rytas"

2025-09-30 16:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 16:06

Verslininkas Žilvinas Grigaitis išgyvena skaudžią netektį – mirė jo artima bičiulė, buvusio Norvegijos ambasadoriaus Lietuvoje Karsteno Klepsviko žmona Heidi Klepsvik.

Žilvinas Grigaitis (nuotr. 123rf, organizatorių)

Verslininkas Žilvinas Grigaitis išgyvena skaudžią netektį – mirė jo artima bičiulė, buvusio Norvegijos ambasadoriaus Lietuvoje Karsteno Klepsviko žmona Heidi Klepsvik.

2

Apie šią netektį Žilvinas pranešė socialiniame tinkle „Facebook“, pasidalindamas jautria žinute ir įamžintomis akimirkomis su bičiule.

Žilvinas Grigaitis išgyvena netektį

„Mano rytas labai liūdnas ir mano širdis sudaužyta – mano brangiausia draugė Heidi Klepsvik mus paliko.

Mano brangūs Heidi ir Karstenai Klepsvikai, jūs visada būsite mano širdyje, mintyse ir ilgamečiuose prisiminimuose.

Ačiū už draugystę. Draugai amžinai“, – rašė Ž. Grigaitis.

 

