Žilvinas Grigaitis išgyvena skaudžią netektį: „Labai liūdnas rytas"

Apie šią netektį Žilvinas pranešė socialiniame tinkle „Facebook“, pasidalindamas jautria žinute ir įamžintomis akimirkomis su bičiule.
Žilvinas Grigaitis išgyvena netektį
„Mano rytas labai liūdnas ir mano širdis sudaužyta – mano brangiausia draugė Heidi Klepsvik mus paliko.
Mano brangūs Heidi ir Karstenai Klepsvikai, jūs visada būsite mano širdyje, mintyse ir ilgamečiuose prisiminimuose.
Ačiū už draugystę. Draugai amžinai“, – rašė Ž. Grigaitis.
