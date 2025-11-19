Kaip skiriasi kriterijai renkant „Metų elektromobilį“ nuo „Metų automobilio“?

Elektromobilis gali tapti ir „Lietuvos metų automobiliu“, tačiau dėl „Ignitis ON metų elektromobilio“ titulo varžosi tik visiškai elektra varomos transporto priemonės. Tai svarbi nominacija, mat elektromobiliai nuolat didina savo svorį rinkoje, ir pirmą kartą per 29 metus trunkančią konkurso istoriją jų čia yra daugiau nei pusė – 18 iš 33 dalyvių.
Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Šiemet geriausią elektromobilį renka „Lietuvos žurnalistų autoklubo“ išrinkta komisija kartu su įkrovimo stotelių tinklo „Ignitis ON“ ekspertais. Pastarieji turėjo atskirą testų dieną, kai galėjo visus 18 elektromobilių išbandyti vieną po kito, palyginti juos viešuose keliuose ir sudėtingesnėmis sąlygomis „Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos autodrome“.
Žvelgiant į šių metų dalyvių sąrašą, stebina rinkos naujokų gausa: elektromobilius pristatė net šeši tik šiemet Lietuvoje debiutavę prekės ženklai iš Kinijos.
Taip pat stebina ir plati pasirinkimo paletė: jeigu anksčiau dominavo tik vidutinio arba „Premium“ segmento elektriniai SUV, tai dabar galima rasti ir hečbekų, sedanų – nuo mažyčių miesto elektromobilių už 20 tūkst. eurų iki milžiniškų septynviečių visureigių už beveik 100 tūkst. eurų.
„Iš tiesų, elektromobiliai buvo labai skirtingi, nustebino keli nauji gamintojai, pavyzdžiui, BYD ar „Xpeng“. Tai kokybiški ir malonūs elektromobiliai, kurie niekuo nenusileidžia klasikiniams prekės ženklams. Žinoma, yra prie ko prisikabinti, tačiau daugiausia tai smulkmenos. Džiugu, kad konkurse pagaliau dalyvauja „Tesla“ – ne veltui šį gamintoją visi bando kopijuoti. Nenuvylė ir korėjiečiai“, – įspūdžiais pasidalijo „Ignitis ON“ produktų vystymo vadovas Andrius Šeršniovas.
Kinai žengia stipriai, tačiau vakariečių nurašyti nevalia
Dauguma gamintojų iš Kinijos stebina savo progresu dėl to, kad tai visai naujos, nedaug patirties sukaupusios kompanijos. Didžioji dalis jų automobilius gaminti pradėjo tik šiame amžiuje, o, pavyzdžiui, „Xpeng“ buvo įkurta kaip technologijų kompanija vos prieš 10 metų.
„Anksčiau kinams niekaip nepavykdavo prasibrauti į Europos rinką, nes jų vidaus degimo varikliai neatitikdavo taršos normų. Tačiau elektrifikacija panaikino šią atskirtį ir kinai įgavo pranašumą, nes daugiausia baterijų, celių ir baterijų komponentų gaminama būtent ten, dauguma elektromobilių inovacijų atkeliauja iš Azijos. O automobilius jiems kurti padeda iš didžiųjų pasaulinių automobilių gamintojų pasamdyti patyrę dizaineriai ir inžinieriai“, – subtilybes apie rinkos naujokus papasakojo A. Šeršniovas.
Vis dėlto elektromobilių srityje ne vienus metus besisukantis specialistas teigė, kad europiečių nurašyti nevalia, nes jie pastaruoju metu pradėjo orientuotis į žavingus, kokybiškus, nuosaikiai įkainotus elektromobilius su geromis važiavimo savybėmis, kokių būtent ir reikia, norint, kad elektromobilių skaičius keliuose toliau augtų.
Net ir gerą automobilį gali sugadinti prasta elektros pavara
O kokios savybės lems „Ignitis ON metų elektromobilio“ titulo laimėtoją? Pašnekovas teigia, kad šioje nominacijoje sėkmę lemia tie patys veiksniai kaip ir pagrindinio „Metų automobilio“ rinkimuose: važiavimo savybės, ergonomika, technologijos, pavaros sistema, kainos bei kokybės santykis. Tik elektromobilių kategorijoje į pergalės receptą įeina dar keli su šia pavara susiję specifiniai ingredientai, tokie kaip baterijos dydis, pavaros efektyvumas, nuvažiuojamas realus nuotolis, dinaminės ypatybės ir, žinoma, įkrovimo galimybės.
„Labai svarbu, kokią elektros sistemą automobilis naudoja: 400 ar 800 voltų. Tai lemia įkrovimo spartą, kuri yra itin svarbi, ypač keliaujantiems toliau ar tiems elektromobiliams, kurie turi didesnės talpos baterijas. Tai lemia, kiek laiko teks gaišti įkrovimo stotelėse“, – sakė „Ignitis ON“ atstovas, kuris, apžvelgęs rinką, konstatavo, kad atotrūkis tarp vidaus degimo varikliais varomų automobilių ir elektromobilių keliaujant pastaruoju metu labai smarkiai mažėja, ir tie, kurie nesiveja rinkos, jau pradeda atsilikti.
Elektros pavara gali lemti iš tiesų daug. Pavyzdžiui, net ir visapusiškai geras automobilis gali „iškristi iš žaidimo“, jeigu jo įkrovimo, važiavimo ar efektyvumo savybės yra prastos.
„Yra vienas „Premium“ ambicijas rodantis automobilis iš Kinijos, bet jo įkrovimo charakteristikos labai prastos. Skaičiai rodo viena, bet realybė – visai kitokia, tad tokiam didelio balo tikrai nerašyčiau“, – išdavė A. Šeršniovas.
Visus 18 elektromobilių išbandę „Ignitis ON“ atstovai sės prie lentelių, kuriose pildys savo balus, o „Metų automobilio“ komisijos nariai tęsia darbą renkant geriausius praėjusią savaitę vykusioje stovykloje Druskininkuose bei Vilniuje. Susumavus visus balus, naujasis titulo savininkas paaiškės konkurso finale lapkričio 28 d.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!