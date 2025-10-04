Netektis Rose Namajunas šeimoje: pranešė liūdną žinią

Viena ryškiausių UFC žvaigždžių, lietuvių kilmės amerikietė Rose Namajunas, savaitgalį pranešė apie skaudžią netektį – mirė jos Lietuvoje gyvenusi močiutė.
Apie tai sportininkė šeštadienio rytą paskelbė savo „Instagram“ paskyroje.
„Mano močiutė buvo ypatinga. Tokia mylinti, tokia smagi. Visi ilgisi tavo gražios dvasios! Ilsėkis ramybėje, motenyte“, – rašė R. Namajunas.
Prie įrašo ji pridėjo vaikystės nuotrauką, kurioje sėdi ant močiutės kelių – šiltas, nostalgiškas kadras sujaudino ir sportininkės gerbėjus, kurie komentaruose reiškė užuojautą.
R. Namajunas, kuriai šiuo metu 32-eji, vis dar aktyviai tęsia karjerą. Birželį ji laimėjo savo paskutinę kovą UFC ringe, įveikdama Mirandą Maverick.
