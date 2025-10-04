Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Netektis Rose Namajunas šeimoje: pranešė liūdną žinią

2025-10-04 11:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 11:32

UFC žvaigždė Rose Namajunas pranešė liūdną žinią – Anapilin iškeliavo Lietuvoje gyvenusi jos močiutė. Sportininkė socialiniuose tinkluose pasidalijo jautriu atsisveikinimu.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

UFC žvaigždė Rose Namajunas pranešė liūdną žinią – Anapilin iškeliavo Lietuvoje gyvenusi jos močiutė. Sportininkė socialiniuose tinkluose pasidalijo jautriu atsisveikinimu.

1

Viena ryškiausių UFC žvaigždžių, lietuvių kilmės amerikietė Rose Namajunas, savaitgalį pranešė apie skaudžią netektį – mirė jos Lietuvoje gyvenusi močiutė.

Apie tai sportininkė šeštadienio rytą paskelbė savo „Instagram“ paskyroje.

„Mano močiutė buvo ypatinga. Tokia mylinti, tokia smagi. Visi ilgisi tavo gražios dvasios! Ilsėkis ramybėje, motenyte“, – rašė R. Namajunas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie įrašo ji pridėjo vaikystės nuotrauką, kurioje sėdi ant močiutės kelių – šiltas, nostalgiškas kadras sujaudino ir sportininkės gerbėjus, kurie komentaruose reiškė užuojautą.

R. Namajunas, kuriai šiuo metu 32-eji, vis dar aktyviai tęsia karjerą. Birželį ji laimėjo savo paskutinę kovą UFC ringe, įveikdama Mirandą Maverick.

