  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Nepažįstamas vyras sukritikavo buvusios gimnastės prakaituotas pažastis: ši rėžė iš peties

2025-10-02 17:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 17:55

Buvusi gimnastė ir socialinių tinklų žvaigždė Livvy Dunne pavargo nuo patyčių dėl neseniai užfiksuotos nemalonios akimirkos beisbolo rungtynėse, kur moteris buvo užfiksuota pakėlusi rankas ir matėsi jos prakaituotos pažastys. 

Livvy Dunne (Nuotr. SCANPIX)

Buvusi gimnastė ir socialinių tinklų žvaigždė Livvy Dunne pavargo nuo patyčių dėl neseniai užfiksuotos nemalonios akimirkos beisbolo rungtynėse, kur moteris buvo užfiksuota pakėlusi rankas ir matėsi jos prakaituotos pažastys. 

0

Dunne atvyko į Sinsinatį palaikyti savo vaikino, „Pittsburgh Pirates“ metiko Paulo Skeneso, kuris žaidė paskutines sezono rungtynes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynių pradžioje ji atrodė akivaizdžiai susinervinusi, o iškėlusi rankas į viršų netyčia parodė prakaito dėmes pažastyse ant pilkos spalvos marškinėlių. Kadras akimirksniu išplito internete, sulaukęs ne tik juokelių, bet ir kraštutinai keistų komentarų, rašo dailymail.co.uk.

Moteris atsakinėjo besišaipantiems

Į vieną jų Dunne atsakė gana kandžiai. Po įrašo, kuriame ji pasidalijo nuotraukomis iš Skeneso sezono, vienas komentatorius parašė:

„Mes matėme tas pažastis, tu nepaslėpsi.“

Atlikėja replikavo: „Ir galite nustoti man rašinėti dėl tų marškinėlių?“ – pridėjusi meldžiančias rankas ir rožės jaustukus.

@bleacherreport Livvy was locked in 🙌🔒 (via @MLB, SportsNet Pittsburgh) #mlb #baseball #pirates #paulskenes #livvydunne ♬ original sound - bleacherreport

Kitoje platformoje „TikTok“ vienas vartotojas pajuokavo: „Tu įnešei „pit“ į Pittsburgh.“

Dunne atsakė su humoru: „Ir tu suprakaituotum būdamas Pirates sirgalius.“

Nors „Pirates“ šį sezoną neblizgėjo, Skenesas pademonstravo, kodėl laikomas vienu geriausių MLB metikų. Prieš „Reds“ jis nepraleido nė vieno taško, nors ir negavo pergalės – rungtynės išsitęsė į pratęsimą, o galiausiai komanda triumfavo.

