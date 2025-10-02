Nepažįstamas vyras sukritikavo buvusios gimnastės prakaituotas pažastis: ši rėžė iš peties

Dunne atvyko į Sinsinatį palaikyti savo vaikino, „Pittsburgh Pirates“ metiko Paulo Skeneso, kuris žaidė paskutines sezono rungtynes.
Rungtynių pradžioje ji atrodė akivaizdžiai susinervinusi, o iškėlusi rankas į viršų netyčia parodė prakaito dėmes pažastyse ant pilkos spalvos marškinėlių. Kadras akimirksniu išplito internete, sulaukęs ne tik juokelių, bet ir kraštutinai keistų komentarų, rašo dailymail.co.uk.
Moteris atsakinėjo besišaipantiems
Į vieną jų Dunne atsakė gana kandžiai. Po įrašo, kuriame ji pasidalijo nuotraukomis iš Skeneso sezono, vienas komentatorius parašė:
„Mes matėme tas pažastis, tu nepaslėpsi.“
Atlikėja replikavo: „Ir galite nustoti man rašinėti dėl tų marškinėlių?“ – pridėjusi meldžiančias rankas ir rožės jaustukus.
@bleacherreport Livvy was locked in 🙌🔒 (via @MLB, SportsNet Pittsburgh) #mlb #baseball #pirates #paulskenes #livvydunne ♬ original sound - bleacherreport
Kitoje platformoje „TikTok“ vienas vartotojas pajuokavo: „Tu įnešei „pit“ į Pittsburgh.“
Dunne atsakė su humoru: „Ir tu suprakaituotum būdamas Pirates sirgalius.“
Nors „Pirates“ šį sezoną neblizgėjo, Skenesas pademonstravo, kodėl laikomas vienu geriausių MLB metikų. Prieš „Reds“ jis nepraleido nė vieno taško, nors ir negavo pergalės – rungtynės išsitęsė į pratęsimą, o galiausiai komanda triumfavo.
