Davido Beckhamo sūnus pirmą kartą atsakė į kalbas apie nesutarimus su tėvais

Jis pripažino, kad gandų apie konfliktą nesureikšmina, o didžiausiu savo palaikymu vadina žmoną, amerikiečių aktorę Nicolą Peltz.
Dalyvavo prestižiniame golfo turnyre
Kaip rašo „Daily Mail“, Beckhamas buvo tarp garsenybių, pakviestų į „Ryder Cup“ žvaigždžių mačą Bethpage Black aikštyne.
Jis žaidė kartu su NBA legenda Toniu Kukoču prieš komiką Coliną Jostą ir NFL žvaigždę Eli Manningą. Nors komanda patyrė triuškinamą pralaimėjimą, Brooklyn neslėpė džiaugsmo:
„Buvo labai smagu, nors publika mane šiek tiek pašiepdavo. To ir tikėjausi – juk žaidžiau prieš Eli jų namų aikštėje.“
Gandai apie konfliktą šeimoje
Viešojoje erdvėje sklando kalbos, kad Beckhamų šeima nebebendrauja su Brooklynu ir jo žmona, amerikiečių aktore Nicola Peltz. Pora neseniai atnaujino santuokos įžadus, tačiau į ceremoniją tėvai nekviesti. Be to, Brooklyn nedalyvavo šeimos šventėse – nepasirodė ir per savo brolio Romeo 23-ąjį gimtadienį.
Paklaustas, kaip reaguoja į kalbas apie konfliktą su tėvais, Beckhamas akcentavo žmonos palaikymą:
„Visada bus žmonių, kurie kalbės nesąmones. Aš turiu labai palaikančią žmoną. Mes su ja tiesiog darome savo, dirbame ir esame laimingi,“ – rašoma „Daily Mail“.
Grįžta pas Nicolą
Beckhamas taip pat paaiškino, kodėl nesilankys „Inter Miami“ rungtynėse Niujorke:
„Turiu grįžti į Los Andželą. Palikau savo žmoną vieną su keturiais šunimis, todėl turiu padėti ir tęsti darbus.“
Įtampos šaknys – seniai
Dar vasaros pradžioje buvo praneša, kad Beckhamų vyriausias sūnus vis labiau tolsta nuo savo šeimos, nes artėja prie uošvių – milijardieriaus Nelsono Peltzo ir jo žmonos Claudios.
Spėjama, kad Nicola jau seniai turi įtampos su Victoria Beckham, o šios nesutarimai siekia dar 2022-ųjų vestuves. Tuo metu kitas artimas šeimos draugas portalui komentavo priešingai:
„Kas pažįsta Beckhamus, žino, kad jie yra mylintys, atsidavę, nuostabūs tėvai.“
Apie nesutarimus buvo pranešta ir balandį, kai šaltiniai „TMZ“ pasakojo, jog Brooklyn nutraukė ryšius su broliu Romeo dėl jo draugystės su Kim Turnbull. Pastaroji skubiai paneigė kada nors buvusi pora su Brooklynu ir prašė „nutraukti kalbas visų labui“.
Praleisti šeimos momentai
Brooklyn ne kartą nedalyvavo svarbiuose šeimos įvykiuose – jis nesimatė per Davido 50-ąjį gimtadienį ar futbolininko įšventinimą į riterius. Vis dėlto birželį pats Davidas, regis, ištiestė sūnui alyvmedžio šakelę – socialiniuose tinkluose jis paskelbė nuotrauką su vaikais ir pridėjo: „Myliu jus visus.“
