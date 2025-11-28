 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žurnalistai rengia protestą dėl siūlomų LRT pataisų

2025-11-28 12:07 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 12:07

Seime kelią skinantis parlamentarų siūlymams įšaldyti LRT finansavimo modelį bei supaprastinti vadovo atleidimo procedūrą, tam nepritarianti Žurnalistų profesionalų asociacija gruodžio 9 d. planuoja surengti protestą šalia Seimo. Asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė pabrėžia, kad socialdemokratai turėtų įsivertinti, ar palaikydami tokius siūlymus, jų veiksmai atitinka tradicines demokratines vertybes ir žiniasklaidos laisvės principus.

LRT Juliaus Kalinsko/Fotobankas

Seime kelią skinantis parlamentarų siūlymams įšaldyti LRT finansavimo modelį bei supaprastinti vadovo atleidimo procedūrą, tam nepritarianti Žurnalistų profesionalų asociacija gruodžio 9 d. planuoja surengti protestą šalia Seimo. Asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė pabrėžia, kad socialdemokratai turėtų įsivertinti, ar palaikydami tokius siūlymus, jų veiksmai atitinka tradicines demokratines vertybes ir žiniasklaidos laisvės principus.

„Labai svarbu, kad valdantieji socialdemokratai pagalvotų, ar jie vis dar yra tradicinė partija, kuri gerbia žiniasklaidos laisvę ir laisvą žodį, nes LRT yra vienas iš pavyzdžių. Visi diktatoriai ar autokratai pradeda nuo visuomeninio transliuotojo, o po to užvaldo ir visą kitą žiniasklaidą. Mes norėtume, kad socialdemokratai pagalvotų, ar jie nori priklausyti europinei socialdemokratų šeimai, ar jie liks su „Nemuno aušra“ ir šios partijos populistais“, – Eltai penktadienį sakė B. Davidonytė. 

„Gruodžio 11 d. yra numatytas įstatymo, kuris pagal Seimo teisininkus buvo pripažintas antikonstituciniu, svarstymas. Viskas vyksta labai greitai, dėl to iki tol mes norime pakviesti pilietinę visuomenę, kuriai tai rūpi ir pažiūrėti, kiek yra žmonių, visuomenės ir, kad politikai į tai atkreiptų dėmesį“, – sakė ji. 

Anot B. Davidonytės, protestas suburs skirtingus žiniasklaidos priemonių žurnalistus, o akcijos metu, tikimąsi, prisijungs ir daugiau įvairių bendruomenių.

„Taip pat prie mūsų prisijungia didelė dalis žurnalistų bendruomenės, turėjome vakar iniciatyvinės grupės susitikimą, kuriame buvo daugiau nei 50 žurnalistų iš skirtingų žiniasklaidos priemonių (…). Labai tikėtina, kad protesto eigoje prisijungs ir daugiau skirtingų bendruomenių. 

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje netyla diskusijos dėl valdančiųjų inicijuotų įstatymo pataisų LRT. 

Viena jų – siūlymas supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką. „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.

Siūlymas ketvirtadienį įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.

Be to, ketvirtadienį Seimas pritarė ir „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai bus skiriama apie 80 mln. eurų.

Valdančiųjų inicijuojamos įstatymo pataisos sulaukė viešos kritikos. Šalies žurnalistai kreipėsi į parlamentarus, reikšdami susirūpinimą dėl to, jog Seimo narių veiksmai panašėja į bandymą užvaldyti visuomeninį transliuotoją.

Kritiškai dėl teikiamų pataisų pasisakė ir pati LRT taryba – palaikomas kvalifikuotos daugumos reikalavimas generalinio direktoriaus atleidimui.

Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai. Susirūpinimą dėl šių pataisų jau išreiškė Europos transliuotojų sąjunga (EBU).

„Labai svarbu, kad valdantieji socialdemokratai pagalvotų, ar jie vis dar yra tradicinė partija, kuri gerbia žiniasklaidos laisvę ir laisvą žodį, nes LRT yra vienas iš pavyzdžių. Visi diktatoriai ar autokratai pradeda nuo visuomeninio transliuotojo, o po to užvaldo ir visą kitą žiniasklaidą. Mes norėtume, kad socialdemokratai pagalvotų, ar jie nori priklausyti europinii socialdemokratų šeimai, ar jie liks su „Nemuno aušra" ir šios partijos populistais

