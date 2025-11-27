 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė siūlys, kad likęs finansavimas nuo LRT būtų skiriamas Kultūros ministerijai

2025-11-27 16:49 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 16:49

Seimui nutarus trejiems metams įšaldyti dabartinį Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) finansavimą, Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė tvirtina, kad Ministrų kabinetas nuo visuomeninio transliuotojo asignavimų likusias lėšas siūlys skirti kultūros sričiai.

Kultūros ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Seimui nutarus trejiems metams įšaldyti dabartinį Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) finansavimą, Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė tvirtina, kad Ministrų kabinetas nuo visuomeninio transliuotojo asignavimų likusias lėšas siūlys skirti kultūros sričiai.

0

„Jie tikrai neturėtų nueiti kitoms reikmėms, nes mes matome, kad kultūrai katastrofiškai trūksta pinigų – pagrindiniams projektams, darbo užmokesčiui. Tai kadangi grįžta biudžeto projektas atgal pas mus, į Vyriausybę, sėsime su finansų ministru tikrai peržiūrėti eilutes ir tą, ką galėsime sutaupyti, bent jau mes, kaip Vyriausybė, siūlysime mūsų pataisytame projekte perkelti į Kultūros ministerijos biudžetą“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.

„Galutinis balsavimas, aišku, bus Seime. Bet labai tikiuosi, kad pritars, nes kultūros sektoriuje reikia šios finansinės injekcijos“, – pažymėjo politikė.

Ketvirtadienį Seimas pritarė „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai kasmet bus skiriama apie 80 mln. eurų. 

Be to, pritarta, kad po 2029 m. LRT turėtų būti skiriama 0,75 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pajamų ir 0,8 proc. akcizo lėšų. 

Pagal pirminį 2025–2027 metų valstybės biudžeto projektą ir ankstesnį finansavimo modelį, LRT finansavimas kitąmet būtų siekęs 79,6 mln. eurų, o vėliau augtų: 2026 m. siektų 87,8 mln. eurų, o 2027 m. – 97,1 mln. eurų.

