  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Su Nausėda susitikusi Ruginienė pirmiausia aptarė ne grėsmes: „Nuostabi eglutė jo kabinete“

2025-11-27 16:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
Su prezidentu Gitanu Nausėda susitikusi premjerė Inga Ruginienė pirmiausia aptarė ne kontrabandinių balionų krizę ar Baltarusijoje užstrigusius Lietuvos vežėjų vilkikus, o... Kalėdų eglutę G. Nausėdos kabinete.

10

„Pirmiausia aptarėm jo eglutę. Nuostabi eglutė jo kabinete“, – paklausta, apie ką pirmiausia kalbėjo su šalies vadovu, atsakė I. Ruginienė.

„Aš tiesiog buvau susižavėjusi ir ypač tie veltiniai žaisliukai, kuriuos Pirmoji ponia atsiveža... Man prezidentas pažadėjo kelis padovanoti“, – šyptelėjo ji.

„Tikrai kviečiu pasižiūrėti, nes nuostabiai papuoštos eglutės“, – pridūrė premjerė.

Visgi ji patikino, kad po to su prezidentu iš tiesų kalbėjo apie hibridines grėsmes ir kaip jas suvaldyti.

Anot premjerės, Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir Lietuvos kariuomenei (LK) buvo pavesta per savaitę parengti strateginį planą, sako premjerė Inga Ruginienė. Šis planas Vyriausybės vadovei turėtų būti pristatytas jau kitą savaitę. 

„Mes, kaip Lietuva, turime būti ypatingai pasiruošę (galimoms grėsmėms – ELTA)“, – po Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio sakė I. Ruginienė. 

Petras
Petras
2025-11-27 16:39
Uzsienio reikal turi rupeti abiems siandien.
Atsakyti
Taip vadinasi
Taip vadinasi
2025-11-27 16:45
kaip prieina raudonieji prie lovio.
Atsakyti
ar?
ar?
2025-11-27 16:49
o ar nusiuntete vienas kitam graziu katinuku nuotrauku. juk butu taiiiiip miela.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
