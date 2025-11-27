Su Nausėda susitikusi Ruginienė pirmiausia aptarė ne grėsmes: „Nuostabi eglutė jo kabinete“

„Pirmiausia aptarėm jo eglutę. Nuostabi eglutė jo kabinete“, – paklausta, apie ką pirmiausia kalbėjo su šalies vadovu, atsakė I. Ruginienė.
„Aš tiesiog buvau susižavėjusi ir ypač tie veltiniai žaisliukai, kuriuos Pirmoji ponia atsiveža... Man prezidentas pažadėjo kelis padovanoti“, – šyptelėjo ji.
„Tikrai kviečiu pasižiūrėti, nes nuostabiai papuoštos eglutės“, – pridūrė premjerė.
Visgi ji patikino, kad po to su prezidentu iš tiesų kalbėjo apie hibridines grėsmes ir kaip jas suvaldyti.
Anot premjerės, Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir Lietuvos kariuomenei (LK) buvo pavesta per savaitę parengti strateginį planą, sako premjerė Inga Ruginienė. Šis planas Vyriausybės vadovei turėtų būti pristatytas jau kitą savaitę.
„Mes, kaip Lietuva, turime būti ypatingai pasiruošę (galimoms grėsmėms – ELTA)“, – po Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio sakė I. Ruginienė.
