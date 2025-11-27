 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė: dėl gynybos finansavimo koalicijoje ginčų nėra

2025-11-27 08:45 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 08:45

Trečiadienį koalicinės tarybos posėdžio metu tarp valdančiosios daugumos partnerių nekilo diskusijų dėl kitų metų biudžete gynybai numatyto finansavimo, sako premjerė Inga Ruginienė.

Inga Ruginienė. ELTA / Žygimantas Gedvila

Trečiadienį koalicinės tarybos posėdžio metu tarp valdančiosios daugumos partnerių nekilo diskusijų dėl kitų metų biudžete gynybai numatyto finansavimo, sako premjerė Inga Ruginienė.

3

 „Daugiau mes kalbėjome turbūt apie kitas sritis. Šito diskusinio klausimo iš tiesų net ir nekilo – nei viena, nei kita prasme“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė, klausiama, ar visi koalicijos partneriai sutarė remti 5,38 proc. BVP biudžetą krašto apsaugai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, Seimas antradienį pirmą kartą svarstė 2026 m. valstybės biudžeto projektą – jame kitąmet numatyta gynybai skirti 4,79 mlrd. eurų. Tai yra maždaug 5,38 proc. nuo BVP.

Tiesa, valdančiosios koalicijos gretose, regis, ne visi sutinka su tokiais numatytais asignavimais. „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ne kartą sakė, kad šiai sričiai numatytos lėšos yra perteklinės. Tačiau tiek socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, tiek Vyriausybės vadovė I. Ruginienė kartoja, kad gynybai numatyti finansai yra neginčytina koalicijos sutarta riba.

