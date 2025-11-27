Kitaip mokėsime už gydytojų paslaugas, Sejonienė įspėja: „Bus didinama korupcija, apeiti eiles, papildomai susimokant“

Priemokas ims ir valstybinės, ir privačios įstaigos. O kad priemokos pacientams būtų įperkamos, į pagalbą siūlosi privatūs draudikai – žada pasiūlyti įvairiausios apimties ir kainos polisų.
Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Panevėžietė Milda dukrą atsivedė konsultacijai pas šeimos gydytoją ir atlikti kraujo tyrimą privačioje klinikoje. Moteris pasakoja, kad ten vaikus veda dėl kokybiško ir greito aptarnavimo.
„Vakar apsirgome, paskambinom, šiandien galėjom ateiti, niekad gydytoja neatsako, kad negali, papildomų talonų gauname“, – TV3 Žinioms pasakojo paslaugų kokybe privačioje klinikoje patenkinta Milda.
Už paslaugas moteriai mokėti šįkart nereikia, mat įstaiga gauna Ligonių kasų finansavimą.
„Mes labai patenkinti, greičiau prieiname, eilės geresnės, nereikia laukti, iš tikrųjų“, – teigė panevėžietė.
Priemokos privačiose ir valstybinėse įstaigose išnyks
Seimas nusprendė, kad už gydytojo konsultaciją, tyrimus ir daugybę kitų paslaugų Mildai nuo kitų metų gegužės privačioje gydymo įstaigoje mokėti nebereikės. Seimas skelbia uždraudžiantis priemokas privačiose ir valstybinėse įstaigose. Tiesa, šis priemokų uždraudimas – ne šimtaprocentinis.
Jis galios tik tose įstaigose, kurios bus pasirašiusios sutartis su Valstybine ligonių kasa, ir tik toms paslaugoms, kurias privalo apmokėti Privalomojo sveikatos draudimo fondas.
Sveikatos apsaugos ministrė tikina, kad nemokamas gydymas turės būti kokybiškas, na, o kas norės daugiau – turės primokėti. Tiesa, iki gegužės ji žada sudaryti griežtą sąrašą nemedicininių paslaugų ir priemonių, už kurias įstaigos galės prašyti pacientus susimokėti.
„Priemokos išliks už kitos kokybės, brangesnes medicinos priemones ir komforto paslaugas. Pacientai, kurie norės nusipirkti brangesnį akių lęšiuką ar endoprotezą negu tą, už kurį valstybė yra sumokėjusi, turės galimybę paslaugą gauti. Tačiau pati procedūra, paslauga bus be jokių papildomų mokėjimų privačioje ir viešoje gydymo įstaigoje“, – sakė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Draudimo kompanijos rengia pasiūlymus
Palengvinti pacientams priemokų naštą jau ruošiasi draudikai. Jie žada pasiūlyti įvairius privataus sveikatos draudimo planus, kurie apmokėtų priemokas.
„Pradedant nuo maisto pasirinkimo, baigiant apgyvendinimo geresnėmis sąlygomis, kurios tiesiogiai nesusijusios su gydymu, atvežimas, nuvežimas namo“, – atskleidė Draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis.
Neapmokestinama darbdavių suteikiama metinio draudimo įmoka bus prilyginta MMA, tai yra trigubės nuo dabartinių 350 eurų iki 1150 eurų. Ir draudikai žada, kad ji galios ne tik apdraustajam, bet ir jo šeimos nariams.
„Būtų didinama neapmokestinama suma, galimybė ir fiziniams asmenims, dirbantiems savarankiškai, pagal individualią sutartį, kad galėtų įsigyti papildomą sveikatos draudimą“, – pridūrė Draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis.
Opozicija užmojus vadina „rožiniais“
4 mlrd. eurų dydžio kitų metų PSDF pinigai pagal naują tvarką tekės ne paskui pacientą, o pirmiausia į valdiškas gydymo įstaigas, tad privačių gydymo įstaigų vadovai nerimauja, kad joms liks tik tos nemokamos paslaugos, kurių viešosios įstaigos nesugebės atlikti.
„Neturėtų būti kaip į kolūkius varoma tik valstybinės įstaigos, o privačiose tik blogai, jos traktuojamos, kad čia kažkas vyksta ne taip“, – aiškino Smėlynės šeimos ambulatorijos direktorė Birutė Paškevičienė.
Na, o nemokamą gydymą pažadėję valdantieji politikai tikisi, kad gaudamos daugiau pinigų, viešosios sveikatos apsaugos įstaigos taps patrauklesnės pacientams gydytis, o medikams – jose dirbti. O kad eilės trumpėtų, grasina griežtai kontroliuoti šeimos gydytojų dalinamus siuntimus.
„10 mln. siuntimų yra išrašyta per metus, iš jų 40 proc. nepagrįsti. Atėjo pacientas, pasakė, man reikia kardiologo. Jei pacientas nepraėjęs prevencinės programos, šeimos gydytojas neturi teisės išrašyti tuščio siuntimo be tyrimo, kardiogramos, bus kontrolė“, – tikino Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė, aušrietė Lina Šukytė-Korsakė.
Visgi tokie valdančiųjų politikų pažadai, anot opozicijos, yra pernelyg rožiniai, viešosiose įstaigose gydymo kokybė vargu ar pagerės, o eilės, priemokos ir net kyšiai išliks.
„Bus didinama korupcija, apeiti eiles, papildomai susimokant, nelegaliai vokelyje gydytojams“, – įsitikinusi konservatorė Jurgita Sejonienė.
Tad konservatoriai jau grasina valdančiųjų sveikatos apsaugos reformą skųsti Konstituciniam teismui.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.