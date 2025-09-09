Medikai JAV apstulbę: vadovauti paskirtas nepasterizuotą pieną gerti rekomenduojantis sąmokslo teorijų gerbėjas

Rugsėjo 1 d. buvo paviešinti devynių buvusių Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) direktorių laiškai. Jie kritikavo dabartinio sveikatos apsaugos sekretoriaus politiką, kaltindami jį masiniais specialistų atleidimais ir jų pakeitimu nekompetentingais asmenimis, svarbių programų ir mokslinių tyrimų mažinimu, priešinimusi skiepams bei draudimo atėmimu iš daugiau nei milijono žmonių.
CDC tiria infekcinių ligų protrūkius visame pasaulyje ir aktyviai prisideda prie jų kontrolės. Centro sprendimais ir rekomendacijomis, pavyzdžiui, skiepų kalendoriumi, vadovaujasi gydytojai ir sveikatos priežiūros specialistai daugelyje šalių.
Skatinimas atsistatydinti
Tiesioginė priežastis, dėl kurios buvę CDC direktoriai nusprendė pasisakyti, buvo dabartinės agentūros vadovės Susanos Monares atleidimas. R. F. Kennedy ją atleido, kai ši atsisakė mažinti personalą ir įgyvendinti naują vakcinų politiką. Po S. Monares pasitraukė ir keli kiti aukšti CDC pareigūnai.
Laiškų autoriai nesiryžo tiesiogiai kaltinti sekretoriaus sveikatos apsaugos politikos politizavimu, tačiau jau rugsėjo 3 d. panašus kaltinimas buvo išdėstytas atvirame laiške, pasirašytame daugiau nei tūkstančio dabartinių ir buvusių Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų. Visi jie reikalauja sekretoriaus atsistatydinimo.
Sveikatos sekretorius remiasi ne mokslu, o sąmokslo teorijomis
Sveikatos sekretorius yra žinomas dėl kontroversiškų teiginių: jis tvirtino, kad vakcinos sukelia autizmą ir alergijas; žemės ūkio herbicidai sukelia homoseksualumą, lyties disforiją ir cheminę kastraciją; kondensaciniai lėktuvų pėdsakai sudėtyje turi cheminių medžiagų, sukeliančių stichines nelaimes ir ligas. Gydytojai ir medicinos žurnalistams tenka nuolat paneigti šiuos teiginius. Pavyzdžiui, R. F. Kennedy rekomendacija gerti nepasterizuotą pieną yra pavojinga, nes jame gali būti salmonelių, žarninių lazdelių ir kitų bakterijų.
R. F. Kennedy jaunesnysis kilęs iš svarbiausio Demokratų partijos klano: jo dėdė buvo prezidentas, tėvas – senatorius ir generalinis prokuroras, o daugelis giminaičių užima aukštas pareigas. 2024 m. R. F. Kennedy siekė Demokratų partijos kandidato į prezidentus posto, tačiau vėliau nusprendė balotiruotis kaip nepriklausomas kandidatas. Jo kampanija buvo grindžiama korupcijos ir didžiųjų korporacijų kritikavimu. Jis teigė, jog gazuotų gėrimų gamintojai į gėrimus įmaišo priklausomybę sukeliančias medžiagas, naftos kompanijos sabotuoja alternatyvios energetikos plėtrą; farmacijos kompanijos primeta žmonėms nereikalingas ir netgi kenksmingas vakcinas; žemės ūkio holdingai naudoja sveikatai kenksmingas chemines medžiagas ir taip toliau.
„Gerovės“ koncepcija
Nepaisant ideologinių skirtumų tarp dešiniojo sparno Donaldo Trumpo ir kairiojo sparno R. F. Kennedy, politinė metodologija juos artina: abu yra populistai, teigiantys, kad valdžios institucijos turėtų tarnauti „paprastiems žmonėms“. Prisijungęs prie Trumpo kampanijos, R. F. Kennedy sukūrė MAHA (Make America Healthy Again) judėjimą – analogišką MAGA, bet orientuotą į sveikatą.
Sveikatos apsaugos sekretorius ir visas MAHA judėjimas skatina „gerovės“ koncepciją, kuri remiasi fizine sveikata, psichine pusiausvyra ir socialine gerove kaip neatskiriamu vienetu. Švelnesnėje versijoje ši koncepcija reiškia, kad žmogus turėtų stebėti savo mitybą, gyventi sveiką gyvenimo būdą, daugiau judėti ir apskritai rūpintis savimi. Radikalesnės versijos visiškai neigia įrodymais pagrįstą mediciną.
MAHA nepasitikėjimas medicinos institucijomis
Šios idėjos prieštarauja mokslui: nors sveikas gyvenimo būdas padeda kovoti su ligomis, jis negali užtikrinti absoliučios sveikatos. MAHA remiasi fundamentaliu nepasitikėjimu medicinos institucijomis, todėl „gerovės“ koncepcija čia labiau ideologinė nei medicininė.
JAV sveikatos sistemoje iš tiesų egzistuoja nemažai problemų – sisteminės problemos sveikatos priežiūros sektoriuje; perdirbtų maisto produktų, kuriuose yra per daug cukraus, dominavimas; aplinkos tarša. Susidarius tokioms aplinkybėms atsiranda „moraliniai verslininkai“, kurie šį susirūpinimą paverčia panika, taip didindami savo įtaką ir autoritetą visuomenėje.
