Šie produktai – pilvo pūtimo bomba: ragina vartoti mažiau

Apie tai, kokie maisto produktai skatina pilvo pūtimą, o kurie gali padėti su juo kovoti, papasakojo vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Jurgita Jankauskienė.
„Pilvo pūtimas dažniausiai pasireiškia dėl perteklinio dujų kaupimosi virškinamajame trakte.
Įprastai pilvo pūtimas kankina, jei valgome labai greitai ar persivalgome, ypač riebesnio ar sunkiai virškinamo maisto, vartojame gazuotų ar fermentuotų gėrimų arba netoleruojame kokio nors maisto produkto ar sudedamosios dalies (pavyzdžiui, gliuteno ar laktozės)“, – paaiškino ji.
Pasak jos, tai gali sukelti ir tokie veiksniai kaip žarnyno mikrofloros sutrikimai, žarnyno infekcijos, menstruacijos, dirgliosios žarnos sindromas ir kt.
Kokias ligas gali išduoti pilvo pūtimas?
J. Jankauskienė pridūrė, kad vertėtų stebėti šį simptomą bei atkreipti dėmesį, kad sunkumas pilvo srityje, įsitempimas ir pilvo pūtimas gali signalizuoti apie ligas.
Pasak jos, nors dažniausiai šis simptomas nėra pavojingas, vis tik kartais jis praneša apie rimtesnes problemas.
„Nors dažniausiai šis simptomas nėra pavojingas ir gali praeiti savaime, vartojant virškinimo sistemą raminančias arbatas, aktyvintosios anglies, simetikono ar diosmektito preparatus, kai kuriais atvejais jis gali įspėti ir apie sudėtingesnius susirgimus:
- virškinimo trakto problemas, tokias kaip laktozės netoleravimas, celiakija, žarnyno disbiozė, dirgliosios žarnos sindromas, gastritas, skrandžio opos;
- hormoninius pokyčius. Moterims, ypač menstruacijų metu, dažnai atsiranda pilvo pūtimas dėl hormonų svyravimų. Tačiau jei šis simptomas tęsiasi ilgą laiką arba yra itin stiprus, tai gali būti signalas apie kitas problemas.
- psichikos sutrikimus. Stresas, nerimas ir didelė emocinė įtampa taip pat gali prisidėti prie virškinimo problemų, dėl kurių atsiranda pilvo pūtimas.
- kasos ir kepenų ligos. Pilvo pūtimas gali pasireikšti ir esant kasos uždegimui (pankreatitui) ar kepenų ligoms“, – sakė ji.
Vaistininkė J. Jankauskienė pridūrė, kad jeigu šis simptomas nepraeina, pradeda varginti žmogų, vertėtų kreiptis į medikus.
„Jei pilvo pūtimas vargina ilgai, tampa lėtinis, stiprus arba jį lydi kiti nerimą keliantys simptomai, tokie kaip karščiavimas, svorio kritimas, nuolatinis nuovargis – reikia pasitarti su gydytoju dėl reikiamų tyrimų atlikimo ir priežasčių išsiaiškinimo“, – įspėjo pašnekovė.
Kokie maisto produktai sukelia pilvo pūtimą?
Pradėjus nagrinėti maisto produktus, kurie gali prisidėti prie pilvo pūtimo sukėlimo, J. Jankauskienė pasidalijo keliais iš jų.
Anot jos, pirmiausia vertėtų panagrinėti maisto produktų sudėtis ir pasižiūrėti, kokių medžiagų yra juose, kurios gali prisidėti prie šio nemalonaus pojūčio.
„Pilvo pūtimą gali iššaukti įvairūs maisto produktai, ypač skatinantys didesnį dujų susidarymą virškinimo sistemoje.
Dažniausiai pilvo pūtimą sukelia savo sudėtyje sorbitolio, sunkiai virškinamų angliavandenių, laktozės, fruktozės, daug druskos ir kitų priedų turintys maisto produktai.
Tačiau net ir suvalgius šių produktų, pilvo pūtimo lygis priklauso ir nuo kitų veiksnių, pavyzdžiui, fizinio aktyvumo, metabolizmo, skrandžio fermentų ir kitų organizmo funkcijų“, – sakė ji.
Paprašius vaistininkės pasidalinti konkrečiais maisto produktais, kurie gali sukelti pilvo pūtimą, ji įvardijo kelis iš jų.
J. Jankauskienė nurodė šiuos maisto produktus:
- pupelės ir ankštiniai augalai;
- brokoliai bei žiediniai kopūstai;
- pieno produktai (jei netoleruojama laktozė);
- cukraus pakaitalai;
- rauginti maisto produktai;
- glitimo turintys produktai (sergantiems celiakija arba netoleruojantiems glitimo);
- citrusiniai ir vaisiai turintys daug fruktozės;
- apdoroti maisto produktai – ypač tie, kuriuose daug natrio (sūdyti užkandžiai, konservuoti produktai);
- gazuoti gėrimai, netgi gazuotas mineralinis vanduo.
„Žinoma, kadangi kiekvieno žmogaus organizmas į maistą reaguoja skirtingai, verta stebėti, kurie produktai sukelia šią problemą“, – pridėjo ji.
Kokie maisto produktai gali padėti išvengti pilvo pūtimo?
O pasiteiravus vaistininkės, kokiais maisto produktais galime padėti sau išvengti pilvo pūtimo, ji pasidalijo keliais iš jų.
Anot jos, šiuo atveju, taip pat kaip ir pirmuoju, verta peržvelgti maisto produktų sudėtis atidžiau.
„Norint sumažinti pilvo pūtimą, verta rinktis lengviau virškinamus maisto produktus, kuriuose būtų daug skysčių, skaidulų, sveikų riebalų.
Rekomenduočiau valgyti mažesnėmis porcijomis, lėtai kramtyti, nevalgyti itin aštriai ir riebiai“, – sakė J. Jankauskienė.
Ji taip pat rekomendavo pasirinkti šiuos maisto produktus, padedančius išlaikyti skysčių balansą organizme:
- avokadai;
- agurkai;
- bananai.
Taip pat ji rekomendavo rinktis šias arbatas, kurios gali padėti nuraminti virškinamąjį traktą, sumažinti jaučiamus spazmus:
- imbiero;
- ramunėlių;
- kmynų;
- mėtų.
Kaip dar galima sau padėti susidūrus su pilvo pūtimu?
O tiems, kurie ieško kitokių būdų padėti sau, kai kankina pilvo pūtimas, J. Jankauskienė taip pat turėjo patarimų.
„Visų pirma, reikėtų neskubėti valgant, kramtyti lėtai, sąmoningai, vengti netoleruojamų maisto produktų arba tų, kurie skatina dujų kaupimąsi.
Greitai valgant galima kartu su maistu praryti ir oro, kuris vėliau gali kauptis žarnyne ir sukelti pūtimą“, – paaiškino ji.
Vaistininkė priminė ir apie vandens gurkšnojimą, mat tai padeda virškinamajame trakte suskaidyti maistą, palaikyti žarnyno peristaltiką.
Ji pridėjo, kad verta prisiminti ir fizinį aktyvumą, kuris yra naudingas, nes judėjimas gali padėti išjudinti susikaupusias dujas bei sumažina vidurių užkietėjimą – dažną pilvo pūtimo sukėlėją.
„Jei jau pučia pilvą, galima vartoti probiotikus (gerąsias bakterijas), kurie padeda palaikyti gerą žarnyno mikroflorą.
Praversti gali ir virškinimo fermentai, kurie gali padėti suskaidyti sunkiai virškinamus maisto komponentus.
Greitai sumažinti pilvo pūtimą gali simetikono, aktyvintosios anglies ar diosmektito turintys praparatai.
Žinoma, visada rekomenduoju tiek jaučiant nemalonius simptomus, tiek prieš pradedant vartoti bet kokius nereceptinius vaistus, pasitarti su gydytoju ar vaistininku“, – kalbėjo J. Jankauskienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!