35-erių aktorę pražudė smegenų vėžys: jį išduoda šie simptomai

Prieš dvejus metus, būdama vos 35-erių, po gimdymo nuo smegenų vėžio mirė aktorė, rašytoja ir komikė M. Anholt.
Nors jos netektis buvo labai skaudus išgyvenimas, šeima iki šiol aktyviai dalijasi informacija apie šios ligos simptomus, siekdami padėti kitiems laiku atpažinti grėsmes, rašoma mirror.co.uk.
Šeima pranešė apie mylimos narės netektį
Prieš beveik dvejus metus žinią apie M. Anholt mirtį šeima paskelbė „GoFundMe“ puslapyje. Moteris buvo žinoma dėl savo darbo BBC, ITV ir Channel 4 komedijose, tokiose kaip „Emily Atack Show“, „Sunny D“, „Jerk“ bei „Mariah: The Diva, the Demons, the Drama“.
Maddy taip pat dažnai pasirodydavo laidoje „This Morning“, buvo organizacijos „Women’s Aid“ ambasadorė ir parašė dvi knygas apie smurtą šeimoje bei toksiškus santykius.
Talentinga aktorė ir scenaristė mokėsi ALRA kartu su Miranda Hart ir Bridget Christie. Ji buvo vaikų knygų autorių ir iliustratorių Catherine ir Laurence Anholt dukra, menininko Tomo Anholto dvynė bei turėjo vyresnę seserį, dirbančią Jungtinėse Tautose.
Sielvarto apimta šeima tada savo pranešime apie jos mirtį rašė:
„Su dideliu liūdesiu pranešame apie mūsų mylimos dukters, sesers, draugės, žmonos ir motinos Maddy Anholt mirtį, kuri paliko šį pasaulį būdama 35-erių.
Kaip galbūt jau žinote, praėjusiais metais, netrukus po jos nuostabios dukros Opal gimimo, Maddy buvo diagnozuota reta ir agresyvi smegenų vėžio forma. Ji su nepaprasta elegancija ir drąsa ištvėrė operaciją ir gydymą, kuriame visą laiką lydėjo jos šeima ir atsidavęs vyras Benas.
Paskutines savaites ji praleido tėvų namuose „Sunflower House“, apsupta meilės ir ramybės, klausydamasi gamtos garsų.
Esame be galo dėkingi daugybei draugų, kurie šiuo sunkiu metu mus palaikė savo meile ir maldomis, taip pat nesuskaičiuojamai daugybei slaugytojų, gydytojų, kurie ją gydė su nepaliaujama pagarba ir užuojauta.
Ypač norėtume padėkoti nuostabiai „Seaton Hospice at Home“ komandai, kuri yra tikras empatijos, profesionalumo ir meilės įsikūnijimas.“
Smegenų vėžio simptomai
Smegenų vėžys – tai piktybinių ląstelių augimas smegenyse arba šalia jų. Auglys gali atsirasti smegenų audinyje arba šalia jo, pavyzdžiui, nervuose, hipofizėje, kankorėžinėje liaukoje ar smegenų dangaluose, rašoma mayoclinic.org.
Simptomai priklauso nuo auglio dydžio, vietos ir augimo greičio. Dažniausi požymiai:
– galvos skausmas arba spaudimas galvoje, stiprėjantis rytais;
– vis dažnesni ir stipresni galvos skausmai (kartais primenantys įtampos galvos skausmus ar migreną);
– pykinimas ar vėmimas;
– regėjimo sutrikimai (neryškus, susidvejinęs matymas ar periferinio matymo praradimas);
– jutimo ar judėjimo praradimas rankoje arba kojoje;
– pusiausvyros sutrikimai;
– kalbos sutrikimai;
– didžiulis nuovargis;
– atminties problemos;
– sunkumai vykdant paprastus nurodymus;
– asmenybės ar elgesio pokyčiai;
– traukuliai, ypač jei jų anksčiau nebuvo;
– klausos sutrikimai;
– galvos svaigimas;
– stiprus alkis ir svorio padidėjimas.
Pajutę šiuos simptomus, nedelskite ir apsilankykite pas šeimos gydytoją – jie nebūtinai išduos smegenų vėžį, tačiau atlikus tyrimus bus aišku, kas juos sukelia.
