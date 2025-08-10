Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Vyras mirė išgėręs arbatos: skubiai įspėja visus

2025-08-10 17:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 17:00

82-ejų britą Davidą Hayesą ištiko tragiška mirtis – kaip paaiškėjo atlikus tyrimą po jo mirties, vyras išgėrė arbatos, į kurią vietoj pieno įsipylė skalbiklio. Koroneris įspėja visus apie „panašių atvejų riziką“.

Vyras mirė išgėręs arbatos (nuotr. 123rf.com)

82-ejų britą Davidą Hayesą ištiko tragiška mirtis – kaip paaiškėjo atlikus tyrimą po jo mirties, vyras išgėrė arbatos, į kurią vietoj pieno įsipylė skalbiklio. Koroneris įspėja visus apie „panašių atvejų riziką“.

3

D. Hayesas buvo skubiai nugabentas į ligoninę po to, kai per klaidą į arbatą įsipylė buitinės chemijos, skelbiama tyrime.

Mirė išgėręs arbatos, į kurią vietoj pieno įsipylė skalbiklio

82-ejų vyras sirgo demencija. Manoma, kad į jo organizmą pateko skalbiklio ir skrandžio rūgšties į plaučius, o tai sukėlė negrįžtamus pažeidimus, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ligoninėje jam buvo diagnozuotas pneumonitas – plaučių uždegimas, greičiausiai sukeltas cheminių medžiagų. Nepaisant medikų pastangų išgelbėti jo gyvybę, vyras mirė po penkių dienų.

Tyrimo metu Boltono koronerio teisme buvo paaiškinta, kad Davidas sirgo Alzheimerio liga – dažniausiai pasitaikančia demencijos forma.

Jo mirtis buvo pripažinta atsitiktine, o oficiali mirties priežastis – pneumonitas ir aspiracija dėl cheminės medžiagos suvartojimo.

„Tai įvyko, kai jis namuose gaminosi arbatą ir dėl akivaizdaus sumišimo įpylė į puodelį skalbiklio vietoj pieno. Po gėrimo suvartojimo jis vėmė ir, tikėtina, įkvėpė medžiagų“, – sakė koroneris Michaelas Pembertonas.

Įspėja apie panašių atvejų riziką

Po tyrimo jis išsiuntė oficialų įspėjimą atsakingoms institucijoms ir labdaros organizacijoms, siekdamas užkirsti kelią panašioms mirtims, pranešė „The Sun“.

Jis kreipėsi į Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų departamentą (DEFRA), Karališkąją nelaimių prevencijos draugiją, „Age UK“, „Dementia UK“ ir Alzheimerio draugiją, atkreipdamas dėmesį į saugumo problemas, susijusias su buitinės chemijos priemonių pakuotėmis.

Įspėjimas apie pavojų paskelbtas todėl, kad skalbiklis buvo laikomas plastikiniame butelyje, kuris priminė pieno butelį, su lengvai atsukamu kamšteliu ir be jokių apsaugos funkcijų.

Jo nuomone, tai padaro medžiagas „lengvai prieinamas asmenims, kurių kognityvinės funkcijos sutrikę arba kurie serga demencija, ar net vaikams“, todėl išlieka „panašių atvejų rizika“.

