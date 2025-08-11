Štai kiek mažiausiai minučių reikia virti kiaušinius: įsidėmėkite visiems laikams

Svarbu prisiminti, kaip apsisaugoti nuo salmoneliozės – tam svarbūs keli žingsniai, iki kokios temperatūros apdorojama vištiena. Specialistai taip pat primena, kiek mažiausiai laiko reikia virti kiaušinius.
Kaip apsisaugoti nuo salmoneliozės?
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo informatyviu įrašu apie tai, kaip apsisaugoti nuo salmonelės bakterijos vištienoje.
„Ar tikrai vištiena mano šaldytuve – saugi?
Maisto saugumas – mūsų pačių rankose. Norint apsisaugoti nuo pavojingų bakterijų, tokių kaip salmonelė, būtina laikytis higienos ir tinkamai apdoroti maisto produktus.
Ši bakterija į maistą gali patekti ne tik per nepakankamai išvirtą ar iškeptą paukštieną, mėsą ar kiaušinius, bet ir per nešvarias rankas, indus ar virtuvės įrankius.
Kaip apsisaugoti?
- Visada užtikrinkite, kad vištiena, mėsa ir kiti gyvūninės kilmės produktai būtų tinkamai termiškai apdoroti – vidinė temperatūra turi siekti ne mažiau nei 60 °C;
- Nenaudokite tų pačių įrankių (lentelių, peilių) šviežios mėsos ir daržovių pjaustymui;
- Kiaušinius virkite bent 5 minutes, kad žūtų pavojingi mikroorganizmai.
VMVT primena, kad visi, dirbantys su maistu, turi nuolat kontroliuoti produktų saugą. Į rinką gali patekti tik kokybiškas, saugus vartoti maistas.
Pastebėjus galimai nesaugų ar nekokybišką produktą – nedelsdami kreipkitės į prekybos vietą arba VMVT.
Norėdami sekti naujausias žinias apie nesaugų maistą, apsilankykite:
Nepamirškite laikytis higienos ir atsakingai elgtis su maistu – tai padės išvengti pavojų jūsų namuose“, – buvo rašoma įraše.
