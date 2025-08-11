Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Štai kiek mažiausiai minučių reikia virti kiaušinius: įsidėmėkite visiems laikams

2025-08-11 14:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 14:05

Turbūt visi žino, kad vartojant netinkamai apdorotą vištieną ar kiaušinius galima užsikrėsti salmonelioze. Tad ką reiktų daryti, siekiant apsisaugoti nuo šios pavojingos bakterijos?

Kiaušiniai (nuotr. 123rf.com)

Turbūt visi žino, kad vartojant netinkamai apdorotą vištieną ar kiaušinius galima užsikrėsti salmonelioze. Tad ką reiktų daryti, siekiant apsisaugoti nuo šios pavojingos bakterijos?

REKLAMA
0

Svarbu prisiminti, kaip apsisaugoti nuo salmoneliozės – tam svarbūs keli žingsniai, iki kokios temperatūros apdorojama vištiena. Specialistai taip pat primena, kiek mažiausiai laiko reikia virti kiaušinius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip apsisaugoti nuo salmoneliozės?

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo informatyviu įrašu apie tai, kaip apsisaugoti nuo salmonelės bakterijos vištienoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Ar tikrai vištiena mano šaldytuve – saugi?

Maisto saugumas – mūsų pačių rankose. Norint apsisaugoti nuo pavojingų bakterijų, tokių kaip salmonelė, būtina laikytis higienos ir tinkamai apdoroti maisto produktus.

REKLAMA

Ši bakterija į maistą gali patekti ne tik per nepakankamai išvirtą ar iškeptą paukštieną, mėsą ar kiaušinius, bet ir per nešvarias rankas, indus ar virtuvės įrankius.

Kaip apsisaugoti?

  • Visada užtikrinkite, kad vištiena, mėsa ir kiti gyvūninės kilmės produktai būtų tinkamai termiškai apdoroti – vidinė temperatūra turi siekti ne mažiau nei 60 °C;
  • Nenaudokite tų pačių įrankių (lentelių, peilių) šviežios mėsos ir daržovių pjaustymui;
  • Kiaušinius virkite bent 5 minutes, kad žūtų pavojingi mikroorganizmai.

VMVT primena, kad visi, dirbantys su maistu, turi nuolat kontroliuoti produktų saugą. Į rinką gali patekti tik kokybiškas, saugus vartoti maistas.

REKLAMA
REKLAMA

Pastebėjus galimai nesaugų ar nekokybišką produktą – nedelsdami kreipkitės į prekybos vietą arba VMVT.

Norėdami sekti naujausias žinias apie nesaugų maistą, apsilankykite:

https://vmvt.lrv.lt/.../maisto.../skubus-pranesimai-rasff/

Nepamirškite laikytis higienos ir atsakingai elgtis su maistu – tai padės išvengti pavojų jūsų namuose“, – buvo rašoma įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų