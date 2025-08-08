Šiuos produktus vadina aukso gysla patiriantiems stresą: išbandykite

Nuolatinio streso ir informacijos triukšmo pasaulyje žmonės vis dažniau ieško paprastų, natūralių būdų sumažinti įtampą.
Viena iš netikėtų, bet veiksmingų technikų yra... traškaus maisto vartojimas.
Pokalbyje su gydytoja Elena Bozhuk, kuri pasirodė žurnalistės Ilonos Dovgan vaizdo įraše, buvo pateiktas įdomus patarimas: traškus maistas gali padėti sumažinti stresą ir kortizolio kiekį.
Skamba keistai? Iš tiesų tai visai logiška.
Kas yra kortizolis ir kaip jis veikia organizmą?
Kortizolis yra hormonas, kurį antinksčiai gamina reaguodami į stresą. Jis padeda organizmui greitai mobilizuoti jėgas, bet taip pat:
- padidina kraujospūdį;
- slopina imuninę sistemą;
- neigiamai veikia miegą;
- sukelia riebalų kaupimąsi, ypač pilvo srityje;
- mažina serotonino – laimės hormono – lygį.
Jei tai trumpalaikis poveikis, tada šis mechanizmas yra tikrai gana naudingas.
Tačiau chroniškai padidėjęs kortizolio lygis kelia rimtą grėsmę fizinei ir psichinei sveikatai.
Kodėl norint sumažinti kortizolio kiekį reikia kramtyti traškius maisto produktus
Elena Bozhuk paaiškina: kramtyti kietus, traškius maisto produktus turi antistresinį poveikį, nes fizinis veiksmas ramina nervų sistemą. Kramtant:
- aktyvuojama autonominė nervų sistema, ypač parasimpatinė dalis, atsakinga už atsigavimą ir atsipalaidavimą;
- smegenys gauna saugumo jausmą per paprastą, pažįstamą veiksmą – kramtymą;
- atitraukimas nuo nerimą keliančių minčių padeda sumažinti įtampą;
- pats procesas tampa miniitusu, padedančiu įsitvirtinti „čia ir dabar“.
Tai šiek tiek primena antistresinės kramtomosios gumos ar rankų baliono veikimą – tik natūralesnį ir skanesnį.
Koks maistas gali padėti susidoroti su stresu?
Kaip antistresinę priemonę galite naudoti įvairius produktus:
- morkos, salierai, paprikos;
- obuoliai, kriaušės;
- riešutai, sėklos;
- ruginė duona, viso grūdo užkandžiai;
- keptos moliūgų sėklos arba avinžirniai;
- skrudinta humuso duona su traškia krekeriu.
Svarbiausia rinktis natūralius produktus be daug cukraus, druskos ar transriebalų. Tikslas yra ne valgyti stresą mažinančius produktus, o nuraminti nervų sistemą per kūno veiksmus.
Ne visada galime pakeisti aplinką. Bet galime paveikti savo reakciją. Kartais pakanka paimti į rankas morką.
Nenuvertinkite mažų veiksmų, kurie duoda didelį efektą. Jei traškaus maisto kramtymas padeda sumažinti vidinę įtampą bent 10 %, tai yra žingsnis link ramybės, aiškių minčių ir sveikatos.
