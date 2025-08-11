Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Vyras iš atostogų nebegrįš: mirė pavalgęs viešbučio restorane

2025-08-11 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 14:55

Pranešama, kad vyras mirė po to, kai susirgo suvalgęs „pusžalės“ vištienos prabangiame viešbutyje Fuerteventūroje. Jo žmona, dalindamasi savo skausmu, ragina kitus atkreipti dėmesį į įspėjamuosius ženklus.

Mirė Leslie Green (nuotr. soc. tinklų ir 123rf)

Jis patyrė du simptomus prieš mirtį nuo „pusžalės viešbučio vištienos“, skelbė mirror.co.uk.

Atostogos virto košmaru

Tyrimo metu paaiškėjo, kad vyras patyrė du pagrindinius simptomus prieš mirtį, kurią sukėlė „pusžalė“ vištiena, suvalgyta prabangiame viešbučio kurorte.

70 metų Leslie Green mirė užsikrėtęs salmonelioze per atostogas „Occidental Jandia Playa“ kurorte Fuerteventūroje. Vieno anūko senelis šventė savo jubiliejų su šeima, kai antroji atostogų savaitė baigėsi jo sunkiu susirgimu.

Jis buvo paguldytas į Ispanijos ligoninę, kur jam išsivystė komplikacijos, įskaitant inkstų nepakankamumą ir sepsį. Leslie, gyvenęs Little Lever miestelyje, Boltono rajone, Didžiajame Mančesteryje, deja, mirė ligoninėje maždaug po keturių savaičių nuo daugybinio organų nepakankamumo.

Tyrimas nustatė, kad vyras mirė nuo apsinuodijimo maistu, kurį sukėlė per atostogas suvalgyta nevisiškai iškepta vištiena.

Leslie, buvęs laikraščių išnešiotojas, susirgo praėjusių metų spalio 9 dieną – jam pasireiškė tokie simptomai kaip viduriavimas, sukėlęs dehidrataciją.

Leslie žmona Julie, su kuria jis buvo susituokęs 38 metus, teigė, kad pora turėjo įtarimų dėl maisto kokybės – vieną dieną jų valgytas carbonara padažas buvo vos šiltas, o per kitą valgį ji pastebėjo, kad vištiena buvo neiškepta. Ji taip pat tvirtino nemačiusi, kad personalas plautų rankas, o šviežiai paruoštas maistas esą buvo maišomas su jau kurį laiką stovėjusiu.

Rochdeilo koronerio teisme vykusio posėdžio metu buvo nustatyta, kad Leslie mirė nuo daugybinio organų nepakankamumo, kurį sukėlė sepsis, atsiradęs dėl salmoneliozės.

Po posėdžio Julie sakė: „Beveik neįmanoma rasti žodžių, apibūdinančių pastaruosius kelis mėnesius ir bandymą susitaikyti su Leslie mirtimi.“

„Leslie buvo labai mylintis ir rūpestingas vyras bei tėtis. Jis buvo mano geriausias draugas, o gyvenimas be jo niekada nebebus toks pat. Vis dar sunku suvokti, kaip mes išvykome atostogų, bet Leslie taip ir negrįžo namo. Jis buvo mūsų šeimos ramstis, žmogus, į kurį visi kreipdavosi pagalbos ir patarimo“, – kalbėjo moteris.

Ji pridūrė, kad šeima išgyvena nelengvą periodą: „Dabar mūsų šeimoje atsivėrė milžiniška tuštuma, kurios niekas niekada neužpildys. Atiduočiau viską, kad tik nereikėtų būti šioje situacijoje ir kad Leslie vis dar būtų su mumis, bet žinau, jog tai – neįmanoma.“

„Klausytis visų įrodymų buvo labai sunku, bet buvau pasiryžusi tai padaryti iš pagarbos Leslie atminimui. Tikiuosi, kad viešai papasakojusi mūsų istoriją, galėsiu padėti išvengti tokių kančių kitiems. Niekam nelinkėčiau to, ką patyrė Leslie.“

