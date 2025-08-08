Šis vyras žaibiškai išpopuliarėjo internete: priežastis nustebins ne vieną

Internautai tiesiog pašėlo dėl vyro, kuris atostogavo Ibizoje ir išpopuliarėjo internete. Jo plaukų kirpimas prilygo lyg bliūdelio ar grybo formą, o papuošalai ir išraiškingos formos akiniai bei šokio judesiai – pelnė jam šią pravardę.
Unilad.com rašo, jog vaizdo įrašas šią savaitę praskriejo per socialinius tinklus, tačiau sulaukė tiek pagyrų, tiek kritikos dėl jo aprangos, šukuosenos ir aksesuarų, tačiau pats vyras jau atskleidė savo tapatybę ir, panašu, džiaugiasi visu gautu dėmesiu socialiniuose tinkluose. Laimei, jis neįsižeidė dėl įvairių komentarų ir suteiktos pravardės.
„Ibiza final boss“ tikrasis vardas – Jack Kay, jam 26 metai, jis iš Mančesterio.
Vyro mergina yra 23 metų Alisha Cook. Ji taip pat prabilo apie savo vaikino išpopuliarėjimą. „TikTok“ platformos vartotojai dalinosi šiuo vaizdo įrašu, kūrė su juo įvairius juokelius. Komentaruose visi, kas žinojo pravardę, rašė ją daugybę kartų.
Nors po to, kai Alisha atskleidė, kad susitikinėja su naujuoju interneto herojumi, pasipylė ir piktų komentarų, kiti porą gynė: „Kodėl žmonės tokie žiaurūs?“ – klausė vienas.
„Jie atrodo laimingi, o jis atrodo kietas. Sėkmės jiems, tikiuosi, kad užsidirbs!“, – komentaruose rašė dar vienas žmogus.
@someevertonfan Yes la #ibiza #obeach ♬ original sound - SomeEvertonfan
Papasakojo, kokie jie yra iš tikrųjų
Jack taip pat neseniai „Instagram“ parašė, kad jis yra paprastas žmogus iš Niukaslo ir atskleidė savo planus ateičiai. Jo mergina Alisha yra iš Durhamo ir dirba skolų išieškotoja bei socialinių tinklų koordinatore.
Ji pasidalino keliomis „TikTok“ žinutėmis, besidžiaugdama Jack išpopuliarėjimu. Vienoje jų buvo parašyta:
„POV: tavo vaikinas dabar žinomas kaip „Ibiza final boss“.
Jack savo „Instagram“ paskyroje rašė: „Dėkoju visiems už meilę ir žinutes. Atsakysiu kiek galėdamas greičiau. Man dabar viskas labai nauja. Esu paprastas žmogus iš Niukaslo.“
„Tai beprotiška, sekite toliau – netrukus paskelbsiu svarbių naujienų“, – pridėjo jis.
Vyras gavo pasiūlymų dėl daugiau atostogų – „Booking.com“ jam parašė: „Norime, kad grįžtum į Ibizą ilgesnėms atostogoms. Patikrink savo žinutes.“
Naujasis socialinių tinklų žvaigždūnas pasirašė sutartį su „Neon Management“ – ta pačia agentūra, kuri atstovauja tokiems žmonėms kaip Joey Essex ir kitiems „Love Island“ žvaigždėms.
Jack pasikeitė savo profilio nuotrauką į žaidimo personažą, kuris dėvi tokią pačią šukuoseną ir barzdą kaip jis.
Tai tikrai dar ne paskutinis kartas, kai girdime apie naująją žvaigždę.
