Vos dėl 1 klaidos žmoną palaidojęs vyras skubiai įspėja: išgelbėkite savo gyvybę laiku

Dabar jos šeima dalijasi skausminga patirtimi ir ragina žmones būti budresniems keliaujant.
Moteris mirė atostogų metu
59 metų Y. Ford iš Barnslio, Pietų Jorkšyro (Anglija), benamis šuo įdrėskė atostogaujant Maroke. Ilsėdamasi ant gulto ji patyrė nedidelį įbrėžimą, kuris tuo metu atrodė visai nereikšmingas.
Nei ji, nei jos vyras Ronas Fordas nematė prasmės kreiptis į gydytoją, nes žaizdelė buvo vos regima.
Tačiau praėjus keturiems mėnesiams moteris pradėjo jausti nepakeliamą galvos skausmą. Ji buvo paguldyta į Barnslio ligoninę.
Netrukus jos būklė staigiai pablogėjo – ji nebegalėjo vaikščioti, kalbėti, miegoti ar ryti, patyrė haliucinacijas. Galiausiai moteriai išsivystė hidrofobija (vandens baimė), kuri yra tipiškiausias pasiutligės simptomas.
Pasak dukros Robyn, Yvonne pradžioje dar galėjo vaikščioti ir kalbėti, tačiau vos per penkias dienas visiškai nusilpo. Gydytojai nusprendė ją panardinti į dirbtinę komą, kai ji ėmė springti savo seilėmis.
Vėliau moteriai buvo diagnozuota pasiutligė. Po konsultacijų su medikais, šeimai buvo pranešta, kad gyvybę palaikantys aparatai turės būti atjungti.
Šeima įspėja visus
Savo skausmingą istoriją Ronas Fordas ir jų vaikai – Robyn ir Adam – papasakojo televizijos laidoje „This Morning“.
Ronas verkė prisimindamas žmonos kančias ir kaltino save, kad neatsižvelgė į įdrėskimą, kuris iš pradžių jam pasirodė visiškai nereikšmingas.
Po incidento pora netgi spėjo nukeliauti į dar vieną kelionę – į Floridą, likus kelioms savaitėms iki simptomų pasireiškimo.
Robyn inicijavo „GoFundMe“ paramos kampaniją, kurios metu surinktos lėšos bus skirtos organizacijai „Mission Rabies“, kuri vykdo masines šunų vakcinavimo kampanijas Azijoje ir Afrikoje.
Organizacijos tikslas – paskiepyti bent 70 proc. šunų populiacijos, kad būtų pasiektas bendras imunitetas ir virusas būtų sustabdytas jo kilmės šaltinyje.
Robyn sako, kad jei per šią iniciatyvą pavyks išgelbėti bent vieną gyvybę ar išvengti vienos šeimos skausmo, tai jau bus didžiulis laimėjimas:
„Tai, ką išgyvenome, buvo siaubinga. Jei žmonės išmoks reaguoti į bet kokį kontaktą su gyvūnais – įbrėžimą, įkandimą ar net aplaižymą – ir kreipsis pas gydytoją, galbūt pavyks išvengti tokių mirčių.“
Pasiutligė – vis dar mirtina liga kai kuriose pasaulio dalyse
Nors Didžiojoje Britanijoje pasiutligė beveik išnaikinta, kai kuriose Azijos ir Afrikos dalyse šis virusas vis dar išlieka rimta grėsme.
Pasiutligė gali būti perduodama ne tik įkandus, bet ir įdrėskus ar net palaižius užkrėstam gyvūnui, jei virusas patenka į žmogaus organizmą per žaizdelę ar kitą odos pažeidimą.
Gydytoja Nighat Arif laidoje „This Morning“ paaiškino, kad keliautojai turėtų pasiskiepyti nuo pasiutligės prieš vykdami į rizikos zonas.
Ji taip pat pabrėžė, kad net menkiausias odos kontaktas su gyvūnu turėtų būti nedelsiant nuplautas muilu ir vandeniu, o tuomet reikėtų kreiptis į gydytoją.
Adamas Fordas pabrėžė, kad pagrindinė žinutė, kurią šeima nori perduoti, yra ši:
„Mes nenorime, kad kas nors kitas patirtų tai, ką patyrėme mes. Stebėti, kaip tavo mama visiškai nusilpsta per septynias dienas – tai siaubinga.
Jei tik galime kažkam padėti – skatiname visus pasitikrinti, kreiptis į gydytoją, pasiskiepyti. Tai viskas, ko prašome.“
