Po avarijos į dirbtinę komą panardintas NBA žvaigždės sūnus

A. Arenas, kuris yra buvusios NBA žvaigždės Gilberto Areno sūnus, avarijos metu vairavo „Tesla Cybertruck“ automobilį, kuris atsitrenkė į medį ir gaisrinį hidrantą – įvykio vietoje kilo gaisras. Pirminiai tyrimai rodo, kad lūžių išvengta.

Alijah Arenas, a USC basketball recruit and the son of ex-NBA star Gilbert Arenas, was reportedly placed into an induced coma after his car crashed into a tree this morning.



Guess what he was driving?



I hope he pulls through! pic.twitter.com/JvGVOzvtNF