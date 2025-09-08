Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas įsiuto dėl ukrainietės nužudymo JAV: „Yra blogi žmonės ir mes turime su jais kovoti“

2025-09-08 19:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 19:55

Pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė užuojautą nužudytos ukrainiečių pabėgėlės Irynos Zaruckos šeimai ir pažadėjo „kovoti" su „blogais žmonėmis" visuomenėje, ra6o „The New York Post".

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė užuojautą nužudytos ukrainiečių pabėgėlės Irynos Zaruckos šeimai ir pažadėjo „kovoti“ su „blogais žmonėmis“ visuomenėje, ra6o „The New York Post“.

„Yra blogi žmonės, ir mes turime su jais kovoti. Aš tiesiog siunčiu savo meilę ir viltį jaunos moters, kurią šįryt arba vakar naktį Šarlotėje užpuolė pamišęs žmogus, šeimai“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo komentare D. Trumpas suklydo įvardindamas nusikaltimo dieną, I. Zarucka buvo nužudyta rugpjūčio mėnesį.

„Pamišęs žmogus tiesiog atsistojo ir pradėjo – tai užfiksuota vaizdo įraše, kurio tikrai neįmanoma žiūrėti, nes jis toks baisus – ir tiesiog žiauriai ją subadė. Ji tiesiog sėdėjo ten. <...> Turime sugebėti su tuo susidoroti. Jei nesusidorosime, neturėsime šalies“, – sako D. Trumpas.

Ukrainietė iš Ukrainos pabėgo dėl karo siaubo

Ukrainietė į JAV atvyko ieškodama saugumo, iš Ukrainos pabėgo dėl karo siaubo. Vėlų penktadienio vakarą ji buvo subadyta Šiaurės Karolinos traukinių stotyje, skelbia artimieji. Neseniai buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame buvo užfiksuotas nužudymas.

Jai buvo vos 23-eji. Ji mirė įvykio vietoje, pranešė valdžios institucijos.

Žmogžudyste kaltinamas benamis 34-erių vyras, turintis nusikalstamą praeitį.

Jis pats buvo nuvežtas į ligoninę dėl užpuolimo metu patirtų sužalojimų. Jam jau buvo kelta 14 teismo bylų. Anksčiau jis praleido šešerius metus Šiaurės Karolinos kalėjime už apiplėšimą su pavojingu ginklu, įsilaužimą ir vagystę.

