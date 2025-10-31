 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Anksčiau į aplinkos ministrės postą siūlyta Renata Saulytė turi naują darbą

2025-10-31 16:35 / šaltinis: BNS
2025-10-31 16:35

Nemuno aušros“ anksčiau į aplinkos ministro postą siūlyta Renata Saulytė įsidarbino Aplinkos ministerijai pavaldžioje Statybos sektoriaus vystymo agentūroje (SSVA). 

Inga Ruginienė susitiko su kandidate į aplinkos ministres Renata Saulyte (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Nemuno aušros" anksčiau į aplinkos ministro postą siūlyta Renata Saulytė įsidarbino Aplinkos ministerijai pavaldžioje Statybos sektoriaus vystymo agentūroje (SSVA). 

6

Konkurse penkis konkurentus nurungusi R. Saulytė nuo pirmadienio dirbs agentūros Administravimo ir finansų padalinio vadove, penktadienį pranešė SSVA.

Pasak jos, atrankos komisija R. Saulytę pripažino tinkamiausia kandidate „dėl sukauptos ilgametės patirties įmonių administravimo ir pokyčių valdymo srityje“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ateinu daryti tai, ką sugebu geriausiai“, – pranešime sakė R. Saulytė.

Ji teigia sieksianti agentūrą modernizuoti, didinti jos skaidrumą.

„Aušriečiai“ R. Saulytę į aplinkos ministrus siūlė rugsėjo pradžioje, tačiau jos kandidatūrą atmetė paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.

R. Saulytė yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo valdytojos „Maxima“ grupės komunikacijai, taip pat dirbo medicinos ir mokslo įrangos gamintojos „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove. Nuo šių metų gegužės kelis mėnesius ji dirbo Teisingumo ministerijos kanclere, bet pasitraukė motyvuodama nesutarimais su ministru Rimantu Mockumi.

