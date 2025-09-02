Aurelijus Veryga rėžė dėl kandidato į ministrus tėvų teistumo: „Tai laukiam dabar, ką seneliai ir proseneliai gyvenime veikė“

Aplinkos ministrui Povilui Poderskiui pamainos ieškantis Remigijus Žemaitaitis premjerei pateikė dvi kandidatūras – vieną viceministro, kitą – vos tris mėnesius Teisingumo ministerijoje dirbusios komunikacijos ekspertės Renatos Saulytės. Opozicija ironizuoja, esą I. Ruginienė įvedė naują reikalavimą – naujiems ministrams neturėti nieko bendro su kuruojama sritimi.
Paskirtoji premjerė ankstų antradienio rytą pradeda nuo susipažinimo su kandidatu į ministrus, kurio dar vardo neseniai nežinojo. I. Ruginienei dar neteko su juo bendrauti.
„Labai džiugu, kad galiu pristatyti tą savo matymą“, – sakė E. Grikšas I. Ruginienei.
Nors E. Grikšas jau spėjo ir pas prezidentą pasisvečiuoti, ir savo kandidatūrą į Ekonomikos ir inovacijų ministrus aptarti. Po maždaug valandą trukusio susitikimo, I. Ruginienė sako, kad E. Grikšą pažįsta. Tiksliau – pažinojo jį ir anksčiau.
„Nėra taip, kad yra nežinomas man kandidatas. Su valstiečių partija ir jos pirmininku Aurelijumi Veryga mes kandidatą aptarėm kelis kartus“, – sakė I. Ruginienė.
„Nepažįstu to žmogaus, Edvinas, berods“, – anksčiau „Lietuvos ryto“ laidoje sakė ji.
„Vardas nėra esmė, svarbu susipažinti, apie ką tas yra žmogus“, – dabar komentavo paskirtoji premjerė.
„Išėjo taip, kaip išėjo“, – sakė valstiečių lyderis Aurelijus Veryga.
Dabar gyvai pasimačiusi su E. Grikšu I. Ruginienė užtikrina, kad jo kandidatūra ją, kaip naują Vyriausybės vadovę, tenkina.
„Aš niekada ir nesigailėjau“, – teigė ji.
Pastaruoju metu E. Grikšo praeitis, tiksliau jo tėvų praeitis, yra plačiai aptarinėjama viešai. Nuo tėvo teistumų už muštynes iki grybų supirkimo verslo. Kaip skelbia LRT, E. Grikšo motina irgi teista, gavo „juodais“ už grybų pardavinėjimą įmonei.
„Išsigąsti neišsigandau. Ta prasme, tai yra mano tėvų dalykai, visiškai nesusiję su pareigomis, į kurias kandidatuoju“, – tikino kandidatas į ministrus E. Grikšas.
„Tai laukiam dabar, ką seneliai ir proseneliai gyvenime veikė. Jeigu tokiu stiliumi tęsti, čia galima be galo apie visus pasakoti“, – aiškino A. Veryga.
Siūlomi du kandidatai į aplinkos ministrus
R. Žemaitaitis taip pat ieško pamainos aplinkos ministrui. „TV3 žiniomis“, realus kandidatas dabar ministerijoje dirbantis viceministras Kąstytis Žuromskas. Tačiau, TV3 šaltinių teigimu, tokias pačias galimybes tapti naująja ministre turi ir komunikacijos ekspertė Renata Saulytė.
Ilgametė komunikacijos specialistė dirbo „Maximoje“, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, taip pat „Vilniaus vandenyse“ ir dabartinėje „Via Lietuvoje“. Su politika ji turi bendro tiek, kad kelis mėnesius dirbo Teisingumo ministerijoje kanclere.
„Matyt, vienas iš reikalavimų būsimiems ministrams, kad toje srityje, už kurią bus reikalinga strateginė, politinė atsakomybė, neturėtų jokios patirties“, – šmaikštavo Saulius Skvernelis.
„Visiškai matau galimybę dirbti, bet dar su ja šią savaitę susitiksiu. Dar turiu lūkesčių sąrašą ir mes aptarsime“, – tarė I. Ruginienė.
Viešojoje erdvėje nemažai kritikos I. Ruginienės siūlomiems ministrams – mažai jie turi ką bendro su kuruojama sritimi.
